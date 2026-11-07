Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!
Stuttgart maçında zeminden büyük şikayet duyan ve her pozisyonda zemini göstererek ekranlara yansıyan Osimhen için korkulan oldu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Stuttgart maçında zeminden büyük şikayet duyan ve her pozisyonda zemini göstererek ekranlara yansıyan Osimhen için korkulan oldu...
Victor Osimhen'e bugün artroskopi yapılacak... Ancak korkulacak bir durum yok. Nijeryalının operasyonuna göre 2 haftada da dönebilir, ancak en fazla 4 hafta Galatasaray'dan uzak kalacak.
Galatasaray'dan akşam saatlerinde yapılan Victor Osimhen açıklaması, taraftarların başından aşağı kaynar sular dökülmesine neden oldu. O açıklamada, Nijeryalı oyuncunun dizine kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopi yapılacağı açıklandı.
İnce'nin gerçekleştireceği hafif ya da en kötü ihtimalle orta ölçekli temizlik operasyonunun ardından Osimhen'in sahalara dönüş süresinin en az 2, en fazla 4 hafta olması hesaplanıyor.
Operasyon sonrasında Okan Buruk ve sağlık ekibinin en büyük önceliği, Osimhen'in sağlığını riske atmamak ve sezonun kalan kritik virajında nüks ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olacak.
Özellikle milli aranın takvime denk gelmesi, kaçırılacak resmi maç sayısını minimuma indirse de, yıldız golcünün tam anlamıyla hazır olmadan formayı giymemesi Buruk'un temel stratejisi olacak. Buruk'un hücum hattındaki en önemli kozundan kısa süreliğine mahrum kalacak olması, geçici bir taktiksel rotasyon zorunluluğu yaratabilir.
Rehabilitasyon sürecinde Osimhen'in vereceği tepki sonrası 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisi bile zora girebilir iddiası da masada olacak...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23