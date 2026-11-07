  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yolcu trafiği rekor seviyeye ulaştı Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Osmanlı arşivinde 117 yıllık petrol sırrı Hırsı başını yedi! Fatma Betül’ün Süleyman Soylu’ya yaptığı edepsizlik tekrar gündem oldu Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye': Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım Herkes bunu konuşuyor! Alaattin Çakıcı’nın Bahçeli’yi ziyaretindeki o detay gündem oldu İran’a ihanet edene ödül! ABD vatan haini avına çıktı Rams Park ayağa kalkacak: Galatasaray'ın kanayan yarası için Dursun Özbek'ten karar! Türkiye’yi sarsan fon vurgununda şok gerçeği Fatih Altaylı açıkladı! Rezaleti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk defa bakın kimler anlatmış? Sonra “Vay ben duymadım” demeyin! İstanbul’da iki kritik noktada yollar kapanıyor: Tam 180 gün sürecek
Spor
7
Yeniakit Publisher
Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Stuttgart maçında zeminden büyük şikayet duyan ve her pozisyonda zemini göstererek ekranlara yansıyan Osimhen için korkulan oldu...

1
#1
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Victor Osimhen'e bugün artroskopi yapılacak... Ancak korkulacak bir durum yok. Nijeryalının operasyonuna göre 2 haftada da dönebilir, ancak en fazla 4 hafta Galatasaray'dan uzak kalacak.

#2
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Galatasaray'dan akşam saatlerinde yapılan Victor Osimhen açıklaması, taraftarların başından aşağı kaynar sular dökülmesine neden oldu. O açıklamada, Nijeryalı oyuncunun dizine kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopi yapılacağı açıklandı.

#3
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

İnce'nin gerçekleştireceği hafif ya da en kötü ihtimalle orta ölçekli temizlik operasyonunun ardından Osimhen'in sahalara dönüş süresinin en az 2, en fazla 4 hafta olması hesaplanıyor.

#4
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Operasyon sonrasında Okan Buruk ve sağlık ekibinin en büyük önceliği, Osimhen'in sağlığını riske atmamak ve sezonun kalan kritik virajında nüks ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olacak.

#5
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Özellikle milli aranın takvime denk gelmesi, kaçırılacak resmi maç sayısını minimuma indirse de, yıldız golcünün tam anlamıyla hazır olmadan formayı giymemesi Buruk'un temel stratejisi olacak. Buruk'un hücum hattındaki en önemli kozundan kısa süreliğine mahrum kalacak olması, geçici bir taktiksel rotasyon zorunluluğu yaratabilir.

#6
Foto - Osimhen Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'ye çıkabilecek mi? Tüm taraftarlar büyük şok yaşıyor!

Rehabilitasyon sürecinde Osimhen'in vereceği tepki sonrası 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisi bile zora girebilir iddiası da masada olacak...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HanYavuz

Bu zemini yapan iyi para kazanıyor, yap yap boz, boz boz yap ;)

Neco

100 milyon Euro harcadılar bu adama.yazik bu paralar.oynadigi maçlarda yok.ligij yarısında sakatlık bahanesi ile yok.avrupa maçlarında yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti
Gündem

Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti

Kablo geriiliminin yaşandığı Doğu Akdeniz ve Ege'de provoke edici bir hamleye imza atıldı. İki ülke Türkiye'yi hedef alan tatbikata imza att..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu yapıldı! Gözaltılar var

İstanbul, Adana ve Bursa'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, iş yeri kurşunlama, kundaklama ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 1..
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çı..
Vali Aydın'ın acı günü
Yerel

Vali Aydın'ın acı günü

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hatice Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi...
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23