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Emre Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı neden istifa etti?

2020-06-12 17:12:13
Emre Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı neden istifa etti?

Emre Cemil Ayvalı kimdir? AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda 2. istifa konuşuluyor. Emre Cemil Ayvalı görevi bıraktı. Peki, Emre Cemil Ayvalı neden istifa etti?

#1
Foto -

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleri tartışma yaratan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

#2
Foto - AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir süredir sular durulmuyor. Başkan yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ardından bu kez tartışma yaratan açıklamalarının ardından Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir süredir sular durulmuyor. Başkan yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ardından bu kez tartışma yaratan açıklamalarının ardından Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

#3
Foto -

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" açıklamasıyla gündeme oturan Ayvalı, "farklı noktalara çekildi" sözleriyle kendini savundu.

#4
Foto - Emre Cemil Ayvalı kimdir?

Emre Cemil Ayvalı kimdir?

#5
Foto - Emre Cemil Ayvalı, 10/04/1988 İzmir doğumludur. İlköğretimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulunda, Ortaöğretimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlamıştır.İlk siyasi deneyimini 2006 yılında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında yaşamış, burada önce İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ardından da sırasıyla Ar-Ge, Tanıtım ve Medya, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları 2. Olağan kongresinde Başkan Adayı Hamza Dağ'ın listesinden İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

Emre Cemil Ayvalı, 10/04/1988 İzmir doğumludur. İlköğretimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulunda, Ortaöğretimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlamıştır.İlk siyasi deneyimini 2006 yılında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında yaşamış, burada önce İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ardından da sırasıyla Ar-Ge, Tanıtım ve Medya, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları 2. Olağan kongresinde Başkan Adayı Hamza Dağ'ın listesinden İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

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