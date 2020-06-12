Emre Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı neden istifa etti?

Emre Cemil Ayvalı, 10/04/1988 İzmir doğumludur. İlköğretimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulunda, Ortaöğretimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlamıştır.İlk siyasi deneyimini 2006 yılında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında yaşamış, burada önce İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ardından da sırasıyla Ar-Ge, Tanıtım ve Medya, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları 2. Olağan kongresinde Başkan Adayı Hamza Dağ'ın listesinden İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.