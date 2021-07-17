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Türkiye
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Emniyet şeridinde feci kaza! Yaralılar var

2021-07-17 16:08:54
Emniyet şeridinde feci kaza! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksinin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - D-100 kara yolu Ankara istikametinde Süleyman O. idaresindeki 34 TBL 41 plakalı taksi, İstasyon Mahallesi'nde, emniyet şeridinde park halindeki Ali B'ye ait 41 DY 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Süleyman O. idaresindeki 34 TBL 41 plakalı taksi, İstasyon Mahallesi'nde, emniyet şeridinde park halindeki Ali B'ye ait 41 DY 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.

#2
Foto - Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Ünal A, Sahile K. ve Zabıt K. yaralandı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Ünal A, Sahile K. ve Zabıt K. yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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