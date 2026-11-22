"Sadece taşınmazın gösterilmiş olması ücret talebi için yeterli değil" Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin haber ve şikayetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi. Yönetmelik hükümlerinin bu konuda açık olduğunu vurgulayan Şahin, "Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez." diye konuştu. Emlak danışmanlığının bilgi, tecrübe, zaman ve emek gerektiren profesyonel bir hizmet olduğuna işaret eden Şahin, danışmanların emeğinin korunması gerektiğini ancak bunun mevzuatta öngörülen aracılık hizmeti ve hizmet bedeli çerçevesinde yapılabileceğini vurguladı. Şahin, "Sadece taşınmazın gösterilmiş olması, ücret talep etmek için yeterli değildir. Vatandaşlardan konut gösterimi karşılığında ücret talep edilmesi halinde ödeme yapmamalarını, emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesini kontrol etmelerini ve bu tür talepleri belgeleyerek Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine şikayette bulunmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.