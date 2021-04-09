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Yaşam
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Eminönü'nde Ramazan hareketliliği

2021-04-09 00:32:05
Eminönü'nde Ramazan hareketliliği

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için İstanbul Eminönü’nü şenlendirdi.

#1
Foto - 11 ayın sultanı Ramazan hazırlıkları için Eminönü’ne akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

11 ayın sultanı Ramazan hazırlıkları için Eminönü’ne akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

#2
Foto - 11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

#3
Foto - Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı.

Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı.

#4
Foto - Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık” dedi.

Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık” dedi.

#5
Foto - Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu.

Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu.

#6
Foto - Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu.

Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu.

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