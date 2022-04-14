Eminönü Yeni Camii’nin 425 yıllık tarihi kitaplaştırıldı

“İstanbul’a karşı tarihi ve sosyal sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirdik” - Yeni Camii Külliyesi’nin önemli bir parçası olan Hünkar Kasrı’nı İTO olarak 5 yıl süren titiz restorasyon ile 2009 yılında kültür hayatına yeniden kazandırdıklarını kaydeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Restorasyon çalışması ile sadece emsalsiz değerdeki süsleme ve çinilerle bezeli bir tarihi eserimizi kurtarmadık, aynı zamanda İstanbul’a karşı tarihi ve sosyal sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirdik. Hem Yeni Camii hem de Hünkar Kasrı’nın nadir çini örnekleri, paha biçilmez hat yazıları, birbirinden değerli kalem işleri ve sedef işlemeleriyle yaşayan bir müze. Bu müzeye sahip çıkmalıyız. Bize göre Yeni Camii Külliyesinin Hünkâr Kasrı dahil tüm parçaları, İstanbul’un yüzlerce tarihsel zenginliklerinden biri değildir. İstanbul’da neşet eden Osmanlı medeniyetinin emsalsiz bir numunesi, deyim yerindeyse, büyük medeniyetimizin bir özetidir. Bu yüzden kaybolup gitmesine müsaade etmeyerek, İstanbullu tüccarların ülkemizin ezeli ve ebedi tapu kayıtlarına sahip çıktığını gösterdik” şeklinde konuştu.