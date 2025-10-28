Emine Erdoğan Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı'na video mesaj gönderdi:

"Üstelik bugün bile 2 milyardan fazla insan, temel atık toplama hizmetine erişemiyor. Bu tablo bizlere açıkça gösteriyor ki sürdürülebilir ve çevre dostu şehirleri mümkün kılacak, köklü bir değişime ihtiyacımız var. Çünkü şehirler, toplumların ruhunu ve değerlerini yansıtan aynalardır. Bugün bu aynalara baktığımızda tüketim kültürünün, tüm toplumların ortak kimliği haline geldiğini görüyoruz. İşte bu yüzden, medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz." Yaşanan çevre sorunlarının temelinde doğayı bir ham madde deposu olarak gören anlayışın yattığını belirten Emine Erdoğan, insanlığın, tarih boyunca doğayla ahenkli bir ilişki kurmayı başardığını anımsattı.