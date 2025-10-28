Emine Erdoğan Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı'na video mesaj gönderdi:

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz." dedi.

Emine Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen "Asya Pasifik Sıfır Atık Uluslararası Seminer Programı"na video mesaj gönderdi. Gelecek 25 yıl içinde dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşmasının ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşamasının öngörüldüğünü belirten Emine Erdoğan, halihazırda dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye katı atığının üretildiğini ve 2050'de bu rakamın, 3,8 milyar tona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünün, insan sağlığını tehdit eden, sera gazı emisyonlarını artıran ve ekonomilere ciddi yükler getiren küresel bir kriz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstelik bugün bile 2 milyardan fazla insan, temel atık toplama hizmetine erişemiyor. Bu tablo bizlere açıkça gösteriyor ki sürdürülebilir ve çevre dostu şehirleri mümkün kılacak, köklü bir değişime ihtiyacımız var. Çünkü şehirler, toplumların ruhunu ve değerlerini yansıtan aynalardır. Bugün bu aynalara baktığımızda tüketim kültürünün, tüm toplumların ortak kimliği haline geldiğini görüyoruz. İşte bu yüzden, medeniyet birikiminden beslenen ve sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Ancak bu sayede verimlilik ilkesiyle yönetilen atığın azaldığı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştığı döngüsel şehirler kurabiliriz." Yaşanan çevre sorunlarının temelinde doğayı bir ham madde deposu olarak gören anlayışın yattığını belirten Emine Erdoğan, insanlığın, tarih boyunca doğayla ahenkli bir ilişki kurmayı başardığını anımsattı.

Emine Erdoğan, CityNet Genel Sekreteri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi Vijay Jagannathan'a sıfır atık vizyonuna verdiği güçlü destek ve ortaya koyduğu liderlik için de şükranlarını sundu.

