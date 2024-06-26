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Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

2024-06-26 10:01:59
Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Yeni maaş dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakamlar ve zam takvimi...

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#1
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Milyonlarca emekli için yeni maaş dönemi başıyor. Emekli maaşı hesaplamaları nasıl yapılacak? Emekli ve memur maaşı için kritik tarihler neler? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

#2
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi geldi çattı. Önümüzde hafta açıklanacak olana Haziran enflasyonundan sonra 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak'ta yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına eklenecek farkı belirleyecek. Tahminler Haziran enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde olması yönünde Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 bandında bir rakam olarak ortaya çıkacak. Bunun üzerine eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak. Daha sonra da yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek ve emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak. Burada 10-15 puanlık bir refah payı ile artışın yüzde 35-40 bandına gelmesi de bekleniyor. Bu ödemelerle ilgili takvim şöyle işleyecek:

#3
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

*1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı * 3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak * 17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş * 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

#4
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

TABAN AYLIK ARTACAK MI? Yapılacak enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının dışında emekliler için bir süredir uygulanan taban maaşların da değişmesi gündemde. Kök aylıkları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşlarda uygulama da Temmuz'da değişecek. Şu anda 10 bin liranın altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor. Temmuz artışları da yine kök aylıklara yapılacak. Eğer taban maaşın altında kalmaya devam ederse bu kez seyyanen ödeme yapılmaya devam edilecek. Taban maaş artışında da enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. Buna göre de üç formül öne çıkıyor.

#5
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

* Mevcut: 10.000 TL * İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL * 2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL * Asgari ücrete göre: 17.002 TL

#6
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

EN DÜŞÜK AYLIKLAR DEĞİŞECEK Yapılacak enflasyon artışlarından sonra en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişmiş olacak. Eğer refah payı uygulanırsa bu oranlar yükseleceği için rakamlar da artacak. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlar şöyle olacak:

#7
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

TABAN AYLIKLAR - Mevcut - .34 zamlı • Memur - 32.860,37 - 39.544,17 • Memur emeklisi - 14.741,51 - 17.739,9

#8
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

AİLE YARDIMLARI DEĞİŞECEK Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artmış olacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam zam yüzde 20.34 olacak. Bu oranda artış yapıldığında memurlara ödenen yeni aile yardımları şu şekilde değişecek:

#9
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

• Mevcut - .34 zamlı • Eş - 1.729,45 - 2.081,22 • Çocuk (0-6 yaş) - 380,44 - 457,82 • Çocuk (6 yaş üstü) - 190,22 - 228,91 • Engelli çocuk (0-6 yaş) - 570,65 - 686,72 • Engelli çocuk (6 yaş üstü) - 285,33 - 343,37

#10
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI Temmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil sosyal yardım alanların ödemeleri de artıyor. Bu ödemelerdeki artış oranını da memurlara yapılan zamlar belirliyor. Enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı sonrası yeni sosyal ödemeler de şu şekilde oluşacak.

#11
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Ödeme türü - Refah payı hariç en az tutar • 65 YAŞ AYLIĞI - 4 bin 217 TL • EVDE BAKIM AYLIĞI - 9 bin 156 TL • ENGELLİ AYLIĞI - 3 bin 366 TL- 5 bin 50 TL • ENGELLİ YAKINI AYLIĞI - 3 bin 366 TL • HASTA YARDIMLARI - 9.156 TL

#12
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT Ocak ve temmuz ayları maaş artışları ile birlikte kıdem tazminatı tavanının da yeniden belirlendiği dönem oluyor. Çalışanların bir yıl için alacakları en yüksek kıdem tazminatı miktarı bu aylarda değişiyor. Değişiklik ise memurlara yapılan zam oranında oluyor. Böylece haziran ayında işten ayrılanlara göre Temmuz ayında ayrılanlar daha yüksek tazminat alabiliyor. Ancak bu rakamların altındaki brüt maaşı olanlar için kıdem tazminatı tavanının yükselmesi bir fayda sağlamıyor. İyte memur zammı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da şöyle değişecek:

#13
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

*Mevcut: 35.058,58 TL * Yüzde 20.34 zamlı: 42.189,50 TL

#14
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Ödenecek tutar (Damga vergisi kesilmiş) * Mevcut: 34.792,47 TL * Yüzde 20.34 zamlı: 41.869,26 TL

#15
Foto - Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

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