2024-06-26 10:01:59 Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar
Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar için haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek. Yeni maaş dönemi önümüzdeki hafta başlıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakamlar ve zam takvimi...