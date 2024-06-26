Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri de belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi geldi çattı. Önümüzde hafta açıklanacak olana Haziran enflasyonundan sonra 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak'ta yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına eklenecek farkı belirleyecek. Tahminler Haziran enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde olması yönünde Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 bandında bir rakam olarak ortaya çıkacak. Bunun üzerine eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak. Daha sonra da yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek ve emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak. Burada 10-15 puanlık bir refah payı ile artışın yüzde 35-40 bandına gelmesi de bekleniyor. Bu ödemelerle ilgili takvim şöyle işleyecek: