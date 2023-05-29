2023-05-29 08:36:32 Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı
Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam üstüne zam geliyor. Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zammın detayları ortaya çıktı. Emekli ve memur için zam oranı verildi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşına zam ne zaman gelecek? Emekli ve memur ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tüm detaylar...