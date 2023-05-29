Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK? 6 aylık enflasyon rakamları Mayıs ve Haziran ayı verileri sonrası kesinlik kazanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı Temmuz ayında refah payı hariç belli olacak.Memur ve memur emeklisi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu rakamlar refah payı ve seyyanen artışlar hariç ham zam oranları olacak.Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,41, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyon ise yüzde 15,21 olarak kayıtlara geçmişti. Hepsi beraber değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın bu yeni anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92 ve TÜFE endeksinin de 1364,52 olması bekleniyor.