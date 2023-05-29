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Ekonomi
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Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

2023-05-29 08:36:32
Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam üstüne zam geliyor. Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zammın detayları ortaya çıktı. Emekli ve memur için zam oranı verildi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşına zam ne zaman gelecek? Emekli ve memur ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tüm detaylar...

#1
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Emekli ve memura ek zam ile Temmuz maaşları belirlenecek. TÜİK'in 3 Temmuz 2023'te Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından refah payı hariç emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Bu aşamadan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü düzenlemeler devreye girecek. Emekliye zam düzenlemesi ne kadar olacak? Meslek meslek memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

#2
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA YENİ MÜJDELER Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; En düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak.

#3
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK? Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı Refah payı Seyyanen artış Memura kira yardımı

#5
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3'LÜ ARTIŞ En düşük emekli maaşı yükselecek 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı Refah payı

#6
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak

#7
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak

#8
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL FORMÜLÜ Erdoğan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği müjdesini vermesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı.

#9
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Şimdi yeniden bir artış yapılması da gündemde. Burada 2 bin 500 TL ile 3 bin 000 TL arası bir yeni ikramiye getirilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinden Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak.

#10
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

#11
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

#12
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek. 10 bin-15 bin TL => Yüzde 45 15 bin-20 bin TL => Yüzde 40 20 bin ve üzeri => Yüzde 35

#13
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 35 zamla 7 bin TL artacak. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

#14
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE YÜKSELECEK Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak.Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

#15
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında tüm çalışanları ilgilendiren düzenleme geliyor. Burada çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.

#16
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre 11 bin 848 TL alan evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı net 22 bin TL düzeyine yükselecek.7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak.Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

#17
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMUR MAAŞLARINA İNCE AYAR GELİYOR Emekliye ve memura verilecek zam oranının, refah payının ve seyyanen artışların belirlenmesi sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde meslek meslek tüm maaşlara ince ayar verilecek.

#18
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMURA KİRA YARDIMI YAPILACAK Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak. Memura büyükşehir tazminatı ödenecek Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak

#19
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK? 6 aylık enflasyon rakamları Mayıs ve Haziran ayı verileri sonrası kesinlik kazanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı Temmuz ayında refah payı hariç belli olacak.Memur ve memur emeklisi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu rakamlar refah payı ve seyyanen artışlar hariç ham zam oranları olacak.Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,41, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyon ise yüzde 15,21 olarak kayıtlara geçmişti. Hepsi beraber değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın bu yeni anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92 ve TÜFE endeksinin de 1364,52 olması bekleniyor.

#20
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:Beklenen 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 17,99 Beklenen 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 20,92 Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 20,92 Refah payı hariç memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 18,68 olarak hesaplanıyor.

#21
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK? Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32, yüzde 50 olursa ek zam 31,32 olacak. Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor. Merkez Bankası Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve ek zam hesapları ile; En düşük memur ve emeklisi maaşlarını SSK ve Bağ-Kur emeklisi taban maaşlarını Meslek meslek emekli ve memur maaşlarını 65 yaş aylığı ve engelli aylığı dahil sosyal yardım ödemelerini hesapladık.

#22
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI) Memur – 11.848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL Memur Emeklisi – 7.901 TL – 9.377 TL – 11.456 TL

#23
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 20,92 – YÜZDE 45 EK ZAMLI) SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.368 TL – 8.835 TL SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.568 TL – 5.478 TL

#24
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.597 TL – 7.911 TL Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.243 TL – 6.287 TL **Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

#25
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI) Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 24.595 TL – 30.050 TL Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 14.992 TL – 18.316 TL

#26
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 21.654 TL – 26.457 TL Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 18.753 TL – 22.900 TL

#27
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Başkomiser 1/3 20 bin 873 TL – 24.772 TL – 30.266 TL Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 21.641 TL – 26.441 TL

#28
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 25.273 TL – 30.878 TL Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 15.597 TL – 19.056 TL

#29
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 40.419 TL – 49.383 TL Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 23.901 TL – 29.202 TL

#30
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 19.719 TL- 24.092 TL Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 23.698 – 28.954 TL

#31
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,68 – YÜZDE 45 EK ZAMLI) Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 34.096 TL – 41.657 TL Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 30.177 TL – 36.869 TL

#32
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.842 TL – 14.468 TL Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 9.271 TL – 11.327 TL

#33
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 19.882 TL – 24.292 TL

#34
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

#35
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 14.061 TL – 17.180 TL

#36
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 10.095 TL – 12.334 TL Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 20.755 TL – 25.358 TL

#37
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 23.788 – 24.376 TL – 29.786 TL

#38
Foto - Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı

İmam Hatip 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 14.043 TL – 17.158 TL

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