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Ekonomi
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Emekliye rekor zam hesabı! İşte ihtimallere göre yeni maaşlar

2021-12-19 10:04:12
Emekliye rekor zam hesabı! İşte ihtimallere göre yeni maaşlar

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışana nefes aldırırken, bu tutarın yarısı kadar maaş alan emeklilerin de ek zam beklentisi arttı. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

#1
Foto - Posta'nın haberine göre, buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek. Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara’nın gündeminde ilk sıralarda yer alan emekliye ek zammın, net olarak belirtilmese de geçen temmuzda aldıkları ile ocakta alacakları dahil yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

Posta'nın haberine göre, buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek. Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara’nın gündeminde ilk sıralarda yer alan emekliye ek zammın, net olarak belirtilmese de geçen temmuzda aldıkları ile ocakta alacakları dahil yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

#3
Foto - Geçen yıl korona etkisiyle SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı dile getiriliyor.

Geçen yıl korona etkisiyle SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı dile getiriliyor.

#4
Foto - Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam, enflasyon farkının üzerine eklenecek.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam, enflasyon farkının üzerine eklenecek.

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