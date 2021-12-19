Emekliye rekor zam hesabı! İşte ihtimallere göre yeni maaşlar

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışana nefes aldırırken, bu tutarın yarısı kadar maaş alan emeklilerin de ek zam beklentisi arttı. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.