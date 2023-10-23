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Ekonomi
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Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

2023-10-23 10:28:25
Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Emekliye, memura ve asgari ücretliye zam geliyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68’in üzerine çıktı. Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 38, memurlara yüzde 50’ye yakın bir artış yapılacağını söylemişti. Bunun yanında TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü oluşturan ilk 16 maddesi kabul edildi. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki enflasyon tahminleri ve emekli ile memur maaşı beklentilerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

#1
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrilmiş durumda. Peki asgari ücrette zammında hangi formüller üzerinde duruluyor

#2
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Milliyet'in haberine göre; Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde sene sonu enflasyonu yüzde 68 olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklileri ve memur ile memur emeklilerine yönelik ne kadar artış olacağına yönelik bir açıklama yaptı.

#4
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Ancak Merkez Bankası zaten enflasyon tahminini OVP’den sonra yükseltmiş, yüzde 65 seviyelerine getirmişti. Sene sonu enflasyonun yüzde 70’ler civarında olacağını tahmin ediyoruz.

#5
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

SSK ve Bağkur emeklilerinde sadece enflasyon farkı dikkate alınıyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı da dikkate alınarak bir zam yapılıyor. O nedenle memur emeklisinin burada artışı daha fazla oluyor.

#6
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Devlet memur ve memur emeklisini korumak adına bir pozitif ayrımcılık yapmış oluyor. O yüzden ‘enflasyon hiç artmasa dahi sana vereceğim toplu sözleşme zammı var’ diyor.

#7
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Bu da geçtiğimiz haziranda yüzde 6 seviyesindeydi. 2024 yılı Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Burada yüzde 9’luk refah payı artışı var.

#8
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

O yüzden emekliler yüzde 38 bandında zam alacakken, memur emeklilerine ise yüzde 49-50 civarında zam yapılacağının açıklanmasının nedeni bu. Sene sonu tahminler de yapılıyor.

#9
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Tabi SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkını devletimiz karar verecek. SSK, Bağkur emeklilerine daha az, memur ve memur emeklilerine daha fazla zam yapılacağını düşünmüyorum.

#10
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Yine refah payı artışı ile birlikte bir zam yapılacaktır. Memur, memur emeklisinin yüzde 50 zam almasının neden refah payıdır.

#11
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Öte yandan Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü oluşturan ilk 16 maddesi kabul edildi.30 maddeden oluşan teklifle günübirlik kiralamada yaşanan kayıtdışılık önlenecek. Kiralamalar belirli bir sisteme bağlanacak.Otellerdeki gibi kimlik denetimi o sistem üzerinden yapılabilecek. Böylece güvenlik açığının önüne geçilecek.Yıllık 50 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün kayıt altına alınması da sağlanacak.

#12
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Memur, memur emeklilerine yüzde 50 artış olacağı için asgari ücretliler de kendilerine bu minvalde bir artış bekliyor. Burada piyasanın dengeleri de önemli.

#13
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Memur, memur emeklilerine yüzde 50 artış olacağı için asgari ücretliler de kendilerine bu minvalde bir artış bekliyor. Burada piyasanın dengeleri de önemli.

#14
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Bu en düşük ücrettir. Türkiye’nin en ücra köşesinde çalışanın da büyükşehirde çalışanın da aynı asgari ücret üzerinden değerlendirildiğini belirtmek gerekiyor.

#15
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Özetle şu anda bir asgari ücretlinin maaşı 11 bin 402 TL seviyesinde. Asgari ücrete yüzde 40 oranında artış olursa 15 bin 963 TL, yüzde 45 zam olursa 16 bin 533 TL, yüzde 50 oranında artış olursa 17 bin 103 TL seviyesine gelecek.

#16
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Aralık ayı başı itibarıyla başlayacağını düşünüyoruz. İşçinin vergi üzerindeki yükünün azaltılması konusunda büyük bir reform yapıldı.

#17
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Artık ücretlinin asgari ücret kısmı kadarından vergi alınmıyor. Ama burada istisnanın yanlış uygulanmasından dolayı ücretliler daha erken vergi dilimine girmek durumunda kaldılar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.

#18
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Şu anda 1 milyon 900 bin üzerinde yıllık ücret geliri olan beyanname verebiliyor. Kendisi adına kesilmiş stopajdan kaynaklı vergi iadesi alabiliyor.

#19
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu ana başlıklar üzerinden görüşme yapacağını düşünüyorum. Asıl konuşulacak husus açlık sınırı üzerinde bir asgari ücret ve alım gücünü koruyan bir asgari ücrettir. Ben görüşmelerin aralık ayı itibarıyla başlayacağını düşünüyorum.”

#20
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alacak. Yüzde 67,22'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

#21
Foto - Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

MEMUR: 33.347 MEMUR EMEKLİSİ: 14.958 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ŞUBE MÜDÜRÜ-(ÜNİ MEZUNU)1/4 49.131

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