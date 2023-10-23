Emekliye, memura ve asgari ücretliye büyük zam! Oran verildi, tek tek hesaplandı

Emekliye, memura ve asgari ücretliye zam geliyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68’in üzerine çıktı. Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 38, memurlara yüzde 50’ye yakın bir artış yapılacağını söylemişti. Bunun yanında TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünü oluşturan ilk 16 maddesi kabul edildi. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki enflasyon tahminleri ve emekli ile memur maaşı beklentilerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?