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Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

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Ekonomi
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Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

2023-08-30 21:06:12
Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Emekliye zam düzenlemesinde gözler toplu sözleşme zammı için hakem heyetinin vereceği karara çevrildi. Karar, emekli maaşı zammına da referans olacak. Öte yandan emeklilere yüzde 4'lük bir ek ödeme de gündemde. Peki zam düzenlemesi nasıl olacak, kim ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masaya yatırılan formüllerle maaş ödemeleri kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte ek zam ve ek ödemeli maaş tablosu...

#1
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Emekliye zam düzenlemesi için milyonlar nefesini tuttu. Toplu sözleşme için hakem heyetinin vereceği kararla emekli maaşlarına yapılacak düzenlemenin detayları da belli olacak. Emeklilere ayrıca yüzde 4'lük bir ek ödeme söz konusu. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte ek zam ve ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tablosu...

#2
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimatını vermesiyle çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilerin alım gücünü yükseltecek adımlar ve bütçe konusunda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 59,46 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

#3
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde iki hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

#4
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

#5
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için sona gelindi. 2 gün içinde hakem heyeti zam konusunda kararını verecek.

#6
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Hakem Heyeti, toplu sözleşme zammı için nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin ay sonuna kadar vereceği karar itiraza kapalı olacak.

#7
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti: 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

#8
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

#9
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Ayrıca 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi de toplus sözleşme zammı için gelecek açıklamalara odakldnı. Çünkü enflasyonun üzerinde gelecek memur zammı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor. Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılacak. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplanan fark dikkate alındığında Ocak 2024 memur zammı yüzde 45 civarında olacak.

#10
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Memurlar her yıl Ocak-Temmuz döneminde tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi zam alıyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur zammı hesaplamasında işin içine toplu sözleşme giriyor. Bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olurken, burada yeni dönemin toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihai memur zam oranı hesaplanıyor.

#11
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Merkez Bankası'nın son yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bir önceki dönem olan Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı söz konusuydu. Yani herşey beklentilere göre ilerlerse yüzde 25,59'lik bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 44,43'lük bir zam oranı söz konusu olacak.

#12
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-11 puan daha üzerinde olacak. Yine bu rakamlara göre hesap yaptığımızda ek zam SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı yani yüzde 33,13 kadar olacak.

#13
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları için ilgili Bakanlıklara talimatını verdi. Konuyla ilgili Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

#14
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Yani tüm veriler beraber değerlendirildiğinde emekli zammında da ilave 10-15 puanlık bir refah payı söz konusu olabilir. 2021 yılı Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak ayında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Burada 2023 yılı içerisinde kümülatif zam oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aştı.

#15
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Öte yandan en düşük emekli maaşı konusunda ara zam için çalışmalar devam ediyor. Ekim ayı başında Meclis'in açılmasıyla detaylar netleşecek. Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.

#16
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor. Bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bütün formüller Maliye Bakanlığı ile beraber masaya yatırılacak. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre; Yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

#17
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Yüzde 45'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:

#18
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

#19
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

#20
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

#21
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

#22
Foto - Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

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