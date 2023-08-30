Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı. Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde iki hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.