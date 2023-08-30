2023-08-30 21:06:12 Emekliye ek zam müjdesi! Bakın kim ne kadar alacak? İşte ek ödemeli maaş tablosu
Emekliye zam düzenlemesinde gözler toplu sözleşme zammı için hakem heyetinin vereceği karara çevrildi. Karar, emekli maaşı zammına da referans olacak. Öte yandan emeklilere yüzde 4'lük bir ek ödeme de gündemde. Peki zam düzenlemesi nasıl olacak, kim ne kadar alacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masaya yatırılan formüllerle maaş ödemeleri kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte ek zam ve ek ödemeli maaş tablosu...