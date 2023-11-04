2023-11-04 19:32:59 Emekliye ayrılan Kepler'den tarihi keşif
NASA'nın emekliye ayırdığı Kepler Uzay Teleskobu'ndan tarihi bir keşif çıktı.
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NASA'nın emekliye ayırdığı Kepler Uzay Teleskobu'ndan tarihi bir keşif çıktı.
Kepler-385 sistemindeki son derece sıcak yedi güneş dışı gezegenin ya da "ötegezegenin" her biri yörüngesinde döndükleri güneş benzeri yıldızdan, güneş sistemindeki herhangi bir gezegenin güneşten aldığından daha fazla radyasyon aldı.
Gezegenlerin hepsi Dünya'dan daha büyük ancak güneş sistemindeki buz devi Neptün'den daha küçük görünmektedir.
Heyecan verici bir şekilde Kepler-385 sistemi, Kepler Uzay Teleskobu tarafından oluşturulan ve gökbilimcileri elde edebilecekleri bilgiler konusunda heyecanlandıran yaklaşık 4.400 ötegezegen adayı ve 700 çoklu gezegen sisteminden oluşan yeni bir katalogda öne çıkanlardan sadece biri.
Heyecan verici bir şekilde Kepler-385 sistemi, Kepler Uzay Teleskobu tarafından oluşturulan ve gökbilimcileri elde edebilecekleri bilgiler konusunda heyecanlandıran yaklaşık 4.400 ötegezegen adayı ve 700 çoklu gezegen sisteminden oluşan yeni bir katalogda öne çıkanlardan sadece biri.
Dünya'dan 4,672 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-385 gezegen sistemi, altıdan fazla gezegen içeren bildiğimiz birkaç sistemden biridir; diğer ünlü örneklerden biri de yedi Dünya benzeri gezegenden oluşan TRAPPIST-1 sistemidir.
Keplar-385'in merkezinde güneşimizden yaklaşık 1,1 kat daha büyük ve ]aha sıcak bir yıldız bulunmaktadır. İç gezegen Kepler-385 b, Dünya'nınkinden yaklaşık 12,8 kat daha büyük bir kütleye sahiptir ve gezegenimizin 2,7 katı genişliğindedir.
Yıldızının yörüngesinde Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 'u kadar bir mesafede dönmekte ve bir yörüngeyi yaklaşık 10 Dünya gününde tamamlamaktadır.
Bir sonraki gezegen olan Keplar-385 c biraz daha büyüktür ve gezegenimizin yaklaşık 13,2 katı kütleye sahiptir. Yörüngesi, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 'ünü kapsayan mükemmel bir dairedir ve yıldızının etrafında 15 Dünya gününden biraz daha uzun bir sürede döner.
Bir sonraki gezegen olan Keplar-385 c biraz daha büyüktür ve gezegenimizin yaklaşık 13,2 katı kütleye sahiptir.
Yörüngesi, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 'ünü kapsayan mükemmel bir dairedir ve yıldızının etrafında 15 Dünya gününden biraz daha uzun bir sürede döner.
Hem Keplar-385 c hem de Keplar-385 b'nin ince atmosfere sahip kayalık gezegenler olduğu düşünülmektedir. Geri kalan beş gezegen daha uzaktadır ve Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde oldukları ve kalın atmosferlerle örtüldükleri düşünülmektedir.
Kepler uzay teleskobu ilk olarak 2009 yılında evreni gözlemlemeye başladı ve birincil görevi 2013 yılında sona erdi. Bunun ardından uzay teleskobu, 2018'de hizmet dışı bırakılana kadar sürecek olan genişletilmiş bir göreve başladı.
Ancak bu yeni araştırmanın da gösterdiği gibi, Kepler tarafından toplanan veriler, kapatılmasından yarım on yıl sonra bile, gökbilimciler için Samanyolu ve onun yıldız ve gezegen sakinleri hakkında daha fazla şey ortaya koyan bir hazine.
(NASA'ya göre Kepler bir keresinde galaksimizde yıldızlardan daha fazla gezegen olduğunu bile doğrulamıştı). Kepler misyonunun son bölümleri diğer yıldızların etrafında ne kadar yaygın gezegenler olduğunu ölçmeyi amaçlasa da, bu keşif en son ötegezegen kataloğu güncellemesinin bilim insanlarının güneş sistemi dışındaki dünyaların özelliklerini belirlemelerine nasıl olanak sağlayabileceğini gösteriyor. Yeni Kepler katalog güncellemesi, yıldız özelliklerinin daha iyi hesaplanması ve etraflarındaki ötegezegenlerin yörüngelerinin daha iyi modellenmesiyle, gökbilimcilerin bir yıldızın yüzlerinden geçen veya "transit" geçen birkaç gezegene ev sahipliği yaptığını belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu gezegenler tipik olarak bir yıldızın yalnızca bir ya da iki gezegene ev sahipliği yaptığı durumlara kıyasla daha dairesel yörüngelere sahiptir. Kepler-385 sisteminin ve Kepler kataloğundaki diğer yeni kayıtların keşfini detaylandıran bir makale The Journal of Planetary Science dergisinde yayınlanacak. Makalenin ön baskı versiyonu arXiv makale havuzunda mevcuttur.
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