Emekliye ayrılan Kepler'den tarihi keşif

(NASA'ya göre Kepler bir keresinde galaksimizde yıldızlardan daha fazla gezegen olduğunu bile doğrulamıştı). Kepler misyonunun son bölümleri diğer yıldızların etrafında ne kadar yaygın gezegenler olduğunu ölçmeyi amaçlasa da, bu keşif en son ötegezegen kataloğu güncellemesinin bilim insanlarının güneş sistemi dışındaki dünyaların özelliklerini belirlemelerine nasıl olanak sağlayabileceğini gösteriyor. Yeni Kepler katalog güncellemesi, yıldız özelliklerinin daha iyi hesaplanması ve etraflarındaki ötegezegenlerin yörüngelerinin daha iyi modellenmesiyle, gökbilimcilerin bir yıldızın yüzlerinden geçen veya "transit" geçen birkaç gezegene ev sahipliği yaptığını belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu gezegenler tipik olarak bir yıldızın yalnızca bir ya da iki gezegene ev sahipliği yaptığı durumlara kıyasla daha dairesel yörüngelere sahiptir. Kepler-385 sisteminin ve Kepler kataloğundaki diğer yeni kayıtların keşfini detaylandıran bir makale The Journal of Planetary Science dergisinde yayınlanacak. Makalenin ön baskı versiyonu arXiv makale havuzunda mevcuttur.