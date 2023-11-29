2023-11-29 09:56:53 Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!
Emekliler, Ocak ayı zam dönemine yaklaşırken yeni müjdelere odaklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik ek iyileştirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti. Yılmaz açıklamasında, '7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Ocak zammına dair yeni veriler gelmeye devam ediyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı eklenerek memur emekli aylığıyla eşitlenme beklentisi içinde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...