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Ekonomi
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Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

2023-11-29 09:56:53
Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Emekliler, Ocak ayı zam dönemine yaklaşırken yeni müjdelere odaklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik ek iyileştirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti. Yılmaz açıklamasında, '7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Ocak zammına dair yeni veriler gelmeye devam ediyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı eklenerek memur emekli aylığıyla eşitlenme beklentisi içinde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

#1
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği Ocak zamlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 39.59, memur ve emeklilerine ise yüzde 51.44 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte hesaplı tablolar...

#2
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, gözler ek iyileştirmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken ipucunu verdi.

#3
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

'DENGELEMEK GEREKİYOR' Yılmaz, "Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım" dedi.

#4
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, şöyle konuştu: "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız" diye konuştu.

#5
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi! Ocak zamları için yeni ipucu geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 39.59, memurlara ve emeklilerine de yüzde 51.44 zam bekleniyor. İşte haberin detayları...

#6
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Finansal Kurumlar Birliği'nin ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi. Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

#7
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bu tahmine göre yüzde 39.59'u bulacak.

#8
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkı da bu tahmine göre yüzde 31.69'u bulacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 51.44'e ulaşacak.

#9
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

4 AYDA @'I AŞTI Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 40.4 zam oluştu. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

#10
Foto - Emekliye %71 + %8'lik Refah Payı zammı geldi! '1 oran' hesabı; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya en düşük 15.075,72 TL maaş çıktı!

Zam oranı son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta belli olacak. Emeklilere bu zamma ilaveten bir iyileştirme de beklenirken, burada refah payı ve taban aylık artışı üzerinde duruluyor.

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