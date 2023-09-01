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Ekonomi
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Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

2023-09-01 08:04:03
Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Emekli kesimi için ek zam konusu masaya geldi. Yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri memnun edilecek önlemleri almayı planladıklarını duyurmuştu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. `'lara dayanan enflasyon sonrası yeni hesaplamalar yapıldı. En düşük emekli maaşının 10.000 TL üstüne çıkması bekleniyor. Öte yandan, toplu sözleşme zammı açıklandı. Burda çıkan oran SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor. İşte emekliye ek zamlı maaş tablosu haberimizde...

#1
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Temmuz ayında gerçekleşen 6 aylık zam kararı sonrası, milyonlarca emekli vatandaş ek zam beklentisi içerisine girmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamaların ardından, emekli maaşlarına ek zam konusunda harekete geçildiği bildirildi. İki bakanlık da konuyla ilgili çalışmalara başladı. Bunun için üzerinde durulan formüller bulunuyor. İşte emekli maaşlarına yapılacak zamma dair hesaplamalar ve tahminler haberimizde...

#2
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

ENFLASYONA EK 10 PUANLIK SEYYANEN ZAM Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamasının ardından, aktüeryal hesaplamalarla elde edilen verilere göre Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yaklaşık yüzde 32 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

#3
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için gelecek dönemde alacakları zam miktarını belirlemek açısından önem taşıyor.

#4
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 10 puanlık seyyanen zam düşünülmekte ve bu zamın Ocak 2024'te uygulanması gündeme gelecek. Tabii, bu konuda henüz resmi açıklama gelmiş değil.

#5
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 10.000 TL TABAN MAAŞ SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL'den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.

#6
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var.

#7
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

#8
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor.

#9
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

#10
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN FORMÜL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dosyasında kademeli zam formülü de bulunuyor.

#11
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bütün formüller Maliye Bakanlığı ile beraber masaya yatırılacak. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre;

#12
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

#13
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

EMEKLİLERE YÜZDE 4'LÜK EK ÖDEME VAR Emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.

#14
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

SEYYANEN ARTIŞ OLABİLİR Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

#15
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı.

#16
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

#17
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

YENİ TABAN MAAŞ Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur.

#18
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

#19
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

Memurların toplu sözleşme zammı belli oldu Memur-Sen Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

#20
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK'TA AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

#21
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

#22
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

#23
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

#24
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

#25
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

#26
Foto - Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

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