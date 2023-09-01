Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 10.000 TL TABAN MAAŞ SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL'den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor.