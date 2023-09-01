2023-09-01 08:04:03 Emekliye %60 ara zam tablosu şekillendi! %4 ek ödemeyle en düşük 12.064 TL maaş!
Emekli kesimi için ek zam konusu masaya geldi. Yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri memnun edilecek önlemleri almayı planladıklarını duyurmuştu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. `'lara dayanan enflasyon sonrası yeni hesaplamalar yapıldı. En düşük emekli maaşının 10.000 TL üstüne çıkması bekleniyor. Öte yandan, toplu sözleşme zammı açıklandı. Burda çıkan oran SSK, Bağ-Kur emekli zammı için önemli bir referans değer olması bekleniyor. İşte emekliye ek zamlı maaş tablosu haberimizde...