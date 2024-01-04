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Ekonomi
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Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

2024-01-04 12:11:36
Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam yüzde 37.56'da kaldı. Milyonlarca emekli "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorusuna cevap ararken, ünlü ekonomistten dikkat çeken bir iddia geldi. Emeklilere ek zam yapılacak, ancak bu zam Ocak maaşlarına yetişmeyecek. 16 Ocak'tan sonra Erdoğan devreye girecek...

#1
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK Aralık ayında enflasyonun yüzde 2.93, 6 aylık enflasyonun yüzde 37.56, 2023 yılı enflasyonun ise yüzde 64.77 olduğunu duyurdu. .Böylece memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,56 'da kaldı. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

#2
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

EMEKLİLERİN GÖZÜ ERDOĞAN'DA 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37,56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

#3
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

ERDOĞAN ÜSTÜNÜ TAMAMLAYACAK Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu. Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;

#4
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

OCAK'TA DEĞİL ŞUBAT'TA TAMAMLAYACAK "Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır, ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz.

#5
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak.

#6
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

MECLİS 16 OCAK'A KADAR TATİLDE Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi gibi ihtimaller en öne çıkan formüller arasında. Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.

#7
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK Meclis kapalı olsa da milyonların yeni aylıkları için acil toplantı yapması bekleniyor. Çünkü SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

#8
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Dolayısıyla ilk ödemenin 17 Ocak’ta olması için Meclis’in en geç 16 Ocak’ta düzenlemeyi uygulamaya sokması gerekiyor.

#9
Foto - Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

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