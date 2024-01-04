Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK Aralık ayında enflasyonun yüzde 2.93, 6 aylık enflasyonun yüzde 37.56, 2023 yılı enflasyonun ise yüzde 64.77 olduğunu duyurdu. .Böylece memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,56 'da kaldı. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi de "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.