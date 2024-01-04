2024-01-04 12:11:36 Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam yüzde 37.56'da kaldı. Milyonlarca emekli "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorusuna cevap ararken, ünlü ekonomistten dikkat çeken bir iddia geldi. Emeklilere ek zam yapılacak, ancak bu zam Ocak maaşlarına yetişmeyecek. 16 Ocak'tan sonra Erdoğan devreye girecek...