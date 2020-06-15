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Ekonomi
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Emeklilikte prim ve yaş şartı kalkıyor mu?

2020-06-15 10:45:23
Emeklilikte prim ve yaş şartı kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı açıklamasında, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatacağız. İşçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Devlet de elini taşın altına koyacak” demişti. Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin detayları ortaya çıkmaya başladı. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile çalışanlar sosyal güvenlik sisteminin üzerine ilave emeklilik geliri elde edecek. Peki Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak? Emeklilikte prim ve yaş şartı kalkıyor mu? Yeni emeklilik sisteminde kıdem tazminatı nasıl alınacak?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ait hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak, talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek.Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ait hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak, talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek.Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

#2
Foto - Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu.

Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu.

#3
Foto - Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek.

Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek.

#4
Foto - TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

#5
Foto - Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek.

#6
Foto - Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni sistemle ilgili tüm ayrıntıları yazdı. İşte detaylar.

Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni sistemle ilgili tüm ayrıntıları yazdı. İşte detaylar.

#7
Foto - Tamamlayıcı emeklilik sistemi SGK kapsamında emeklilikte değişiklik olacak mı? Emeklilikte yaş ve prim şartı değişiyor mu?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi SGK kapsamında emeklilikte değişiklik olacak mı? Emeklilikte yaş ve prim şartı değişiyor mu?

#8
Foto - Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak prim ve yaş şartı ile emekli olunacak. Yeni karma sistem tamamlayıcı emeklilik sağlayarak emeklilik döneminde bir ek gelir katkısı sağlayacak.

Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak prim ve yaş şartı ile emekli olunacak. Yeni karma sistem tamamlayıcı emeklilik sağlayarak emeklilik döneminde bir ek gelir katkısı sağlayacak.

#9
Foto - TES’de kıdem tazminatı nasıl olacak?

TES’de kıdem tazminatı nasıl olacak?

#10
Foto - Yüzde 5,33 kıdem hakkı eski kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak korunuyor, % 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılıyor.

Yüzde 5,33 kıdem hakkı eski kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak korunuyor, % 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılıyor.

#11
Foto - Böylece çalışan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlandırılmış ise % 5,33 (19 gün) kıdem tazminatını alıyor, %3'lük prim (11 gün) fon hesabında tutuluyor. Yüzde 8.33 (30 gün) ile bir hak kaybı olmuyor.

Böylece çalışan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlandırılmış ise % 5,33 (19 gün) kıdem tazminatını alıyor, %3'lük prim (11 gün) fon hesabında tutuluyor. Yüzde 8.33 (30 gün) ile bir hak kaybı olmuyor.

#12
Foto - Fona yapılacak kesinti oranı nemalandırılacağı için kıdem tazminatı 30 günün çok üzerine çıkmış olacak.

Fona yapılacak kesinti oranı nemalandırılacağı için kıdem tazminatı 30 günün çok üzerine çıkmış olacak.

#13
Foto - Yeni emeklilik sistemide kesintiler ne kadar olacak?

Yeni emeklilik sistemide kesintiler ne kadar olacak?

#14
Foto - Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine işveren, devlet ve çalışan prim ödeyecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine işveren, devlet ve çalışan prim ödeyecek.

#15
Foto - İŞVEREN KATKISI NE KADAR? İşveren her ay her işçi için yüzde 3 prim ödeyecek.

İŞVEREN KATKISI NE KADAR? İşveren her ay her işçi için yüzde 3 prim ödeyecek.

#16
Foto - DEVLET KATKISI NE KADAR? Devlet katkısı asgari ücretin yüzde 1'i oranında olacak. Devlet damga vergisi, gelir vergisi ve stopaj indirimleri uygulayacak. Daha çok tasarruf yapana daha çok devlet katkısı olacak.

DEVLET KATKISI NE KADAR? Devlet katkısı asgari ücretin yüzde 1'i oranında olacak. Devlet damga vergisi, gelir vergisi ve stopaj indirimleri uygulayacak. Daha çok tasarruf yapana daha çok devlet katkısı olacak.

#17
Foto - ÇALIŞANDAN NE KADAR KATKI PAYI KESİLECEK? Çalışan katkısı ise asgari ücret üzerinden yüzde 0.5, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arası için yüzde 1.5, asgari ücretin 2 katı ve üzeri için ise yüzde 2,5 oranında olacak.

ÇALIŞANDAN NE KADAR KATKI PAYI KESİLECEK? Çalışan katkısı ise asgari ücret üzerinden yüzde 0.5, asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arası için yüzde 1.5, asgari ücretin 2 katı ve üzeri için ise yüzde 2,5 oranında olacak.

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