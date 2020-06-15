Cumhurbaşkanı açıklamasında, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatacağız. İşçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Devlet de elini taşın altına koyacak” demişti. Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin detayları ortaya çıkmaya başladı. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile çalışanlar sosyal güvenlik sisteminin üzerine ilave emeklilik geliri elde edecek. Peki Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak? Emeklilikte prim ve yaş şartı kalkıyor mu? Yeni emeklilik sisteminde kıdem tazminatı nasıl alınacak?