  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
22
Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

2023-10-22 15:40:37
Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı çalışma hayatında önemli değişiklikler getirecek. Emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterleri değişirken, evde bakım yapanların sigortası olacak. EYT sonrası sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik dönemi başlayacak. Aylık bağlanma oranı (ABO) için değişiklikler masada olacak. Kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok yüksek emekli maaşı almalarının önü açılacak. Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak.

#1
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Son yıllarda çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde yapılan reformlara yenileri de eklenecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği iki önemli konuda yenilik 12. Kalkınma Planı ile hayata geçecek. Emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek. Emeklilik için yeni bir reform yapılarak emekli olma kriterleri yeniden belirlenecek. Böylece çalışma hayatındaki aktif pasif dengesi yeniden kurulacak. Ayrıca evde engelli bireylere bakanlar sosyal güvenceye kavuşacak.

#2
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Sabah'a göre; bilindiği gibi Türkiye'de evde yakınına bakanlara sosyal ödemeler yapılıyor. Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artan bu aylıklar ödeniyor olsa da bu kişiler sosyal güvenceden yoksun kalıyor.

#3
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

#4
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Böylece hem istihdam edilmiş hem de sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar. Plana göre ayrıca engellilik konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalar etkinleştirilecek, engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacak.

#5
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Öte yandan engellilerin iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler de alınacak. İşyerlerinde belli oranda engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunuyor.

#6
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin mekanizmaların değerlendirilerek güçlendirileceğinin bildirildiği plana göre, kota-ceza yönteminin ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan idari para cezalarının etkinliği ve istihdama katkısı ile uygulamaya ilişkin denetimler artırılacak.

#7
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin mekanizmaların değerlendirilerek güçlendirileceğinin bildirildiği plana göre, kota-ceza yönteminin ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan idari para cezalarının etkinliği ve istihdama katkısı ile uygulamaya ilişkin denetimler artırılacak.

#8
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI DEĞİŞİYOR 12. Kalkınma Planı çerçevesinde emeklilerin maaşlarıyla ilgili de değişiklikler öngörülüyor. Şu anda uygulanan sistemde üçlü bir aylık hesaplama yöntemi kullanılıyor.

#9
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

2000 öncesi dönem için ayrı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı yüksek tutuluyor. 2000-2008 arasındaki dönem için daha düşük aylık bağlama oranı ve farklı katsayılar devreye giriyor.

#10
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

2008 sonrası için ise yine daha düşük aylık bağlama oranı kullanılırken enflasyon ve büyüme de hesaba katılıyor.

#11
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Şimdi plana göre emeklilik aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Burada öncelik kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok maaş almalarında olacak.

#12
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak. Böylece istihdamda kalma süreleri artıyor olacak. Şimdiki sistemde daha çok gün değil daha çok kazanç emekli aylıklarını artırıcı etki yapıyor.

#13
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

YENİ EMEKLİ OLMA DÖNEMİ Yapılacak bir başka reform ile birlikte emekli olma kriterleri de yeniden belirlenirken burada yaşam süreleri de dikkate alınacak. Adaletli ve aktif pasif dengesini gözeten bir emeklilik sistemi ve aylık bağlama yöntemi ortaya çıkmış olacak.

#14
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanan Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK kurumları arasında norm birliği sağlanacak. Bu noktada Bağ-Kur prim şartının 9 bin günden 7200 güne indirilerek SSK ile eşitlenmesi ilk adım olarak gündeme gelmiş olacak.

#15
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına katılanlar bu yeni reform sürecine dahil edilecek ve emekli olma sistemi değişmiş olacak.

#16
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Yine sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi sağlanarak hem çalışanların hem de emeklilerin refahı önceliklendirilecek. Kayıtsız çalışma yerine kayıtlı çalışma özendirilerek teşvik edilecek. Sosyal güvenlik sistemine giriş kolaylaşacak.

#17
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

#18
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Daha sonra devreye girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanların emeklilik dönemlerinde refahlarının artması, çift maaş almaları sağlanacak.

#19
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde hem tasarruf imkanına kavuşacak olan çalışanlar için işverenler ve devlet de birikimlere katkı yaparak büyümesini sağlayacak.

#20
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Bugün uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ikinci bir emeklilik ve tasarruf fırsatı oluşuyor. Buraya devletin yüzde 30'luk katkısı dışınrda değişik fonlarda birikimler artıyor.

#21
Foto - Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK VE ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI Emeklilik sistemindeki bir diğer reform ise tamamlayıcı emeklilik ile gelecek. Orta Vadeli Programda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TSS) ile çalışanlar SGK dışında bir emekli maaşına daha kavuşacak. Böylece çalışırken elde edilen refah düzeyinin emekli olunca düşmesi önlenecek. Çalışanların tamamlayıcı emeklilik sistemine girmesiyle üçlü bir destek de uygulanacak. Burada çalışandan kesilen primin dışında zişveren katkısı da sağlanırken devlet desteği de gelecek. Şu anda uygulanan Otomatik Katılımlı BES sisteminde devlet desteği yüzde 30 olarak uygulanıyor. Burada tasarruflar da çeşitli fonlarda değerlenecek. Ayrıca belirli mazeretler ile kısmi para çekme imkanı da getirilecek.

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar
Dünya

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de çok büyük gerilim tavan yaparken tırmanıyor. Çin'den flaş bir hamle dünyayı şok etti: ABD'nin Doğu Akdeniz'e uç..
İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki:
Dünya

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ederken Başbakan Netanyahu'nun askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir askerin..
Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti
Dünya

Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze’ye kaçırdığı ABD vatandaşı anne-kızı serbest bırakmasında Katar’ı sebep göstererek teşekkür ..
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Haaretz gazetesi dün baş yazısında Hamas'ın başlattığı saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik eleştirerek, Netanyahu'nun Filistinli..
Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam
Ekonomi

Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kara kış hazırlıkları kapsamında Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu h..
22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23