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Ekonomi
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Emeklilerin bayram ikramiyesine zamda 2 formül

2020-05-27 16:51:41
Emeklilerin bayram ikramiyesine zamda 2 formül

Emekliler, 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu.

#1
Foto - Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi.

Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi.

#2
Foto - Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

#3
Foto - Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.

Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.

#4
Foto - NASIL ETKİLER? 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

NASIL ETKİLER? 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

#6
Foto - Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

#7
Foto - Bu değişim, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak.

Bu değişim, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak.

#8
Foto - Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.

#9
Foto - Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor.

Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor.

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