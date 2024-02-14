2024-02-14 08:28:29 Emekliler uyarıldı! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat
Birçok emekli açıklanan zamlar sonrası maaş hesaplamalarına başladı. Bazı emeklilerin maaş hesaplamasında kafası karıştı. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan konu ile ilgili detayların altını çizip bir yazı kaleme aldı. Maaş zammına yönelik kanun 31 Ocak’ta da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarını yüzde 37.57 zamlı aldı. Ardından da 11.68’lik fark Şubat ayının 6’sında SSK, 7’sinde de Bağ-Kur’lulara yatırıldı.