Emekliler kıskanacak! Günde 14 taneyle başladı şimdi sipariş yağıyor

YURT DIŞINA CAM KAŞIK GÖNDERİYORLAR Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ancak babasının başlattığı mesleği sürdürdüğünü belirten Kadir Aslan, “Beraber daha önce Konya’da cam fabrikasında çalışmıştık. Fabrika kapatıldıktan sonra ben İstanbul’a gittim, reklam şirketinde 6 sene çalıştıktan sonra tekrar Sinop’a geri döndüm. Baba dükkânı açmıştı o zaman, biz Sinop cam fabrikasında çalışırken kalıpları yapmıştık, tezgâhları ayarlamıştık. Ama cam bulamıyorduk o zamanlar, cam yurt dışından geliyor ülkemizde cam bulmak sorun. Üretime devam ediyoruz aile şirketi olarak, eşim ve ben, arada okuldan artan zamanlarında oğlum geliyor. Babadan oğluna, ondan da torununa doğru gidiyor” şeklinde konuştu. Ürettikleri kaşıkları Türkiye’deki müşterilerinin dışında Rusya, Almanya, Fransa ve Amerika’ya da gönderdiklerini kaydetti.