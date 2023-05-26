  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
28
Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

2023-05-26 08:45:15
Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Emekli ve memur zammı rekor artışlarla belirlenecek. Temmuz döneminde enflasyon farklarının yanında refah payı, seyyanen artışlarla yeni emekli ve memur maaşları belirlenecek. Memura kira yardımı verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ve 7500 en düşük emekli maaşı için de çalışmaların yapıldığı sinyalini verdi. Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte masadaki rakamlarla beraber yeni hesaplama tabloları...

#1
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA YENİ MÜJDELER En düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak.

#2
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK? Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı Refah payı Seyyanen artış Memura kira yardımı

#4
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3'LÜ ARTIŞ En düşük emekli maaşı yükselecek 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı Refah payı

#5
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak

#6
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL FORMÜLÜ Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği müjdesini vermesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı.

#7
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

#8
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

#9
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Sınıflandıracak olursak; 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek. 10 bin-15 bin TL => Yüzde 45 15 bin-20 bin TL => Yüzde 40 20 bin ve üzeri => Yüzde 35

#10
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 35 zamla 7 bin TL artacak. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

#11
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE YÜKSELECEK Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak.

#12
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

#13
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında tüm çalışanları ilgilendiren düzenleme geliyor. Burada çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.

#14
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre 11 bin 848 TL alan evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı net 22 bin TL düzeyine yükselecek.

#15
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

#16
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

MEMUR MAAŞLARINA İNCE AYAR GELİYOR Emekliye ve memura verilecek zam oranının, refah payının ve seyyanen artışların belirlenmesi sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde meslek meslek tüm maaşlara ince ayar verilecek.

#17
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

MEMURA KİRA YARDIMI YAPILACAK Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

#18
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Memura büyükşehir tazminatı ödenecek Memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımları yapılacak Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak

#19
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK? 6 aylık enflasyon rakamları Mayıs ve Haziran ayı verileri sonrası kesinlik kazanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı Temmuz ayında refah payı hariç belli olacak.

#20
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Memur ve memur emeklisi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu rakamlar refah payı ve seyyanen artışlar hariç ham zam oranları olacak.

#21
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,41, Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyon ise yüzde 15,21 olarak kayıtlara geçmişti. Hepsi beraber değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın bu yeni anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92 ve TÜFE endeksinin de 1364,52 olması bekleniyor.

#22
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK? Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32, yüzde 50 olursa ek zam 31,32 olacak. Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.

#23
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI TABLOSU En düşük memur maaşına uygulanacak yüzde 85,69 oranındaki artış, memur emeklisine de uygulanınca 14 bin 671 TL rakamı ortaya çıkıyor. NOT: Mevcut durumda burada sarı ile işaretlenmiş maaşlar 7500 TL'ye tamamlanıyor. Bu 7500 TL emekli taban aylığını da Temmuz zam döneminde güncellenecek. Belirlenen yeni tutarın altında kalırsa maaşlar, o tutara tamamlanacak.

#24
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

NOT: 22 bin TL'nin altında kalan maaşlar bu rakama tamamlanacak. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahildir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

#25
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL oldu. Kıdem tazminatı tavanının yüzde 45 memur zammı hesabına göre Temmuz'da 28.975,10 TL, yüzde 50 zam hesabına göre 29.974,24 olması bekleniyor.

#26
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

AĞUSTOS AYI MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ VAR Ağustos ayında kamu çalışanlarını ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarının 4 ayrı zam oranı belirlenecek. Buradaki görüşmelerde masaya gelecek olan oranlardan birisi de kamu işçilerine yapılan zam oranı olacak.

#27
Foto - Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

Kamu işçileri için imzalanan 2023 Toplu İş Sözleşmesi çerçevesi burada belirleyici olacak etmenler arasında yer alıyor.

Türkiye'ye nefret besleyenlerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu!
Sosyal Medya

Türkiye'ye nefret besleyenlerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu!

Türkiye'de 28 Mayıs seçimlerine günler kalırken, Fransa'da yaşayan Ermeni diasporası da Kandil'in kendisine oy istediği Millet İttifakı'nın ..
İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah
Gündem

İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah

HDP ve Kandil'in sürekli destek açıklamasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sorula..
Ümit Özdağ fitilini ateşledi, Tanju Özcan harekete geçti!
Siyaset

Ümit Özdağ fitilini ateşledi, Tanju Özcan harekete geçti!

Irkçı Tanju Özcan, belediye binasına astırdığı pankartla Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli göçmen vatandaşları hedef aldı...
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi
Gündem

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi

2. turda Cumhur İttifakı'nı tercih eden Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi...
Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

28 mayıs seçimlerine günler kalırken; Diyarbakır’da Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden istifa eden başkan ve ekipleri topluca AK Pa..
Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular
Gündem

Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular

Katar Devlet Kalkınma Fonu, Türkiye'de yaşanan sığınmacılara yardım eli uzatarak binlerce konut yapma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23