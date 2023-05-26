2023-05-26 08:45:15 Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde
Emekli ve memur zammı rekor artışlarla belirlenecek. Temmuz döneminde enflasyon farklarının yanında refah payı, seyyanen artışlarla yeni emekli ve memur maaşları belirlenecek. Memura kira yardımı verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2000 TL emekli bayram ikramiyesi ve 7500 en düşük emekli maaşı için de çalışmaların yapıldığı sinyalini verdi. Emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte masadaki rakamlarla beraber yeni hesaplama tabloları...