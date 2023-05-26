Emekli ve memura 3'lü rekor zam! Erdoğan'dan yeni müjde

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK? Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32, yüzde 50 olursa ek zam 31,32 olacak. Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.