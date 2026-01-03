Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Bugün Venezuela’da yaşanan gelişmeleri hâlâ “demokrasi”, “insan hakları” ya da “otoriter yönetim” başlıkları altında okumaya çalışanlar, ya bilinçli olarak gerçeği perdelemekte ya da büyük resmi kavramakta ısrarla direnmektedir. Çünkü bu mesele Venezuela halkı meselesi değildir. Bu mesele yeraltı ve yerüstü kaynakları meselesidir. Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkedir. Orinoco Kuşağı tek başına birçok ülkenin toplam rezervinden fazladır. Buna altın, doğalgaz, nadir toprak elementleri, lityum potansiyeli, tatlı su kaynakları ve biyolojik zenginlik eklendiğinde, Venezuela’nın neden hedefte olduğu tartışmaya bile açık değildir.