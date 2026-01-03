  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin Venezuela'ya çökmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Yaycı'nın o sözleri...

1
#1
Foto - Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Bugün Venezuela’da yaşanan gelişmeleri hâlâ “demokrasi”, “insan hakları” ya da “otoriter yönetim” başlıkları altında okumaya çalışanlar, ya bilinçli olarak gerçeği perdelemekte ya da büyük resmi kavramakta ısrarla direnmektedir. Çünkü bu mesele Venezuela halkı meselesi değildir. Bu mesele yeraltı ve yerüstü kaynakları meselesidir. Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkedir. Orinoco Kuşağı tek başına birçok ülkenin toplam rezervinden fazladır. Buna altın, doğalgaz, nadir toprak elementleri, lityum potansiyeli, tatlı su kaynakları ve biyolojik zenginlik eklendiğinde, Venezuela’nın neden hedefte olduğu tartışmaya bile açık değildir.

#2
Foto - Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Bu tablo karşısında şu gerçeği açıkça ifade etmek gerekir: ABD’nin Venezuela halkının refahı ile ilgilendiğini düşünmek, jeopolitiği masal sanmaktır. Bugün Venezuela’da yaşanan son saldırılar, sabotajlar, sokak hareketleri ve istikrarsızlık girişimleri; kendiliğinden ortaya çıkmış halk tepkileri değildir. Bunlar, yıllardır sistematik biçimde uygulanan rejim zayıflatma – devlet aşındırma – yönetim değiştirme stratejisinin devamıdır. Bu yöntem tanıdıktır. Bu filmi daha önce izledik. Irak’ta izledik. Libya’da izledik. Suriye’de izledik.

#3
Foto - Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Senaryo hep aynıdır: Önce ekonomik yaptırımlar ile devlet nefessiz bırakılır. Sonra iç karışıklıklar teşvik edilir. Ardından “uluslararası toplum” adına müdahale meşrulaştırılır. En sonunda da ülkenin kaynakları küresel enerji şirketlerinin denetimine açılır. Bu sürecin hiçbir aşamasında halkın refahı artmaz. Aksine halk yoksullaşır, devlet çöker, ülke uzun yıllar toparlanamaz. Bugün Venezuela’da olan tam olarak budur. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu politikası ile Venezuela politikasında kullandığı yöntemler aynıdır, sadece coğrafya değişmektedir. Ortadoğu’da bu politikaya “terörle mücadele” denir. Latin Amerika’da ise “demokrasi ihracı”. Ama hedef aynıdır: Enerji kaynaklarının kontrolü, enerji nakil yollarının denetimi, dirençli ve bağımsız devletlerin zayıflatılması.

#4
Foto - Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

ABD’nin Ortadoğu’da kurmak istediği düzen; bölünmüş, birbirine düşürülmüş, sürekli kriz üreten ve dış müdahaleye açık devletler düzenidir. Venezuela’da da istenen budur. Güçlü bir ulusal devlet değil, dışa bağımlı, yönetilebilir bir yapı. Peki bütün bunlar Türkiye’yi neden ilgilendiriyor? Çünkü Venezuela’da uygulanan bu model, Türkiye’ye karşı farklı coğrafyalarda ve farklı başlıklar altında uygulanmak istenen modelin birebir aynısıdır. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımız hedef alınırken kullanılan dil, Suriye’de terör örgütlerinin meşrulaştırılmasında kullanılan yöntem, Irak’ta etnik ve mezhepsel fay hatlarının kaşınması, Karadeniz ve Kafkasya’daki dengeler… Hepsi aynı stratejik aklın ürünüdür. Amaç, devleti doğrudan karşıya almak değildir. Amaç, devleti içeriden zayıflatmak, ekonomik olarak baskılamak, güvenlik riskleriyle kuşatmak ve sonunda “kontrollü egemenlik” dayatmaktır. Bugün Venezuela’nın petrolü hedefteyse, yarın Türkiye’nin enerji sahaları, deniz yetki alanları, ulaştırma koridorları hedefte olacaktır.

#5
Foto - Emekli tümamiral Venezuela üzerinden Türkiye'yi uyardı: Bizzat bizi de ilgilendiriyor, yarın...

Bu nedenle Venezuela meselesi, Türkiye açısından uzakta yaşanan bir Latin Amerika krizi değildir. Bu mesele, çok kutuplu dünyada kimin bağımsız kalacağı, kimin küresel sisteme boyun eğdirileceği meselesidir. Türkiye’nin bu tablo karşısında alması gereken ders açıktır: • Savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlılık, egemenlik açığıdır. Bugün Venezuela’ya bakan, yarını görmelidir. Çünkü aynı senaryo, farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda tekrar tekrar sahnelenmektedir. Ve unutulmamalıdır ki: Devletine ve kaynaklarına sahip çıkamayan milletler , bir süre sonra kaderlerine de sahip çıkamazlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Kahrolsun terörist abd ve terörist israil ile ittifak ettikleri. KAHROLSUN.

Ahsen

ABD " demooo kı raasi " getirmeye gitmiştir. Bizim hain'ler, mankurtlar eyi bakın. Çaldıkları Varlıklarını ABDye taşıyan hırsızlar da baksın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23