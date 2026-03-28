Emekli memur maaşlarında hesaplar değişiyor! Milyonların gözü Temmuz zammında: İlk 5 ayda enflasyon tablosu netleşti

EMEKLİYE 28 BİN TL MÜJDESİ SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşını 28 bine tamamlayacak yeni sistemi açıkladı. Yeni sistem maaşa göre değil toplam hane gelirini esas alırken geliri devlet desteğinden faydalanmak için belirlenen sınırda olan yandı. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. Maaş zammının ötesinde, geliri belirli bir seviyenin altında kalan emekliler için "sosyal devlet" şemsiyesi genişletiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, maaşı 28 bin TL’nin altında kalan ve hane geliri belirlenen sınırları geçmeyen emeklilere devlet desteği sağlanacak. Maaşa göre değil, "toplam hane geliri" esas alınarak yapılacak bu ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilecek.