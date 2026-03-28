  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli memur maaşlarında hesaplar değişiyor! Milyonların gözü Temmuz zammında: İlk 5 ayda enflasyon tablosu netleşti
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Emekli memur maaşlarında hesaplar değişiyor! Milyonların gözü Temmuz zammında: İlk 5 ayda enflasyon tablosu netleşti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli memur maaşlarında hesaplar değişiyor! Milyonların gözü Temmuz zammında: İlk 5 ayda enflasyon tablosu netleşti

Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı hesaplamalarında yeni bir eşiğe girildi. İlk 5 aylık enflasyon verileri ışığında zam tablosu şekillenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15’e varan artış öngörüleri heyecanlandırdı. Öte yandan, geliri düşük emekliler için hazırlanan ve maaşı 28 bin TL’ye tamamlayacak "sosyal destek" sisteminin ayrıntıları belli oldu. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş hesapları ve e-Devlet başvuru detayları...

#1
Türkiye, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine kilitlendi. TÜİK verileri ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yılın ilk 5 ayında enflasyonun yüzde 14,32 seviyesine ulaşması bekleniyor. Temmuz zammı için geri sayım sürerken, ilk 5 aylık enflasyon verileri maaş artışlarına dair güçlü sinyaller verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için oluşan zam tablosu şimdiden netleşmeye başladı.

#2
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için kritik süreç devam ediyor. 5 aylık enflasyon verilerine göre oluşan zam oranları, nihai artış öncesinde önemli ipuçları veriyor. Temmuz zammı öncesi emekli ve memur maaşlarında tablo netleşmeye başladı. İlk 5 aylık enflasyon verileri, zam oranlarına ilişkin güçlü ipuçları veriyor.

#3
MEMUR VE EMEKLİSİNE ÇİFTE ARTIŞ Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oluşuyor. Mevcut hesaplamalara göre: Yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek Yüzde 2,99 enflasyon farkı ile toplam artışın yüzde 10,2 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

#4
HAZİRAN VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK Zam oranlarının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonu kritik rol oynayacak. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte toplam artış oranlarının daha yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 15’e ulaşması halinde: SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak Memur ve emeklisine yüzde 3,6 enflasyon farkı yansıyacak Toplam artış yüzde 10,86’ya yükselecek

#5
MEMUR MAAŞINDA YENİ SEVİYE Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşı: Yüzde 10,2 zam senaryosunda 68 bin 203 liraya Yüzde 10,86 zam senaryosunda 68 bin 611 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise: 30 bin 605 lira Daha yüksek senaryoda 30 bin 788 lira seviyesine çıkabilecek.

#6
EMEKLİYE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık artışı da gündemde. Halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının: Yüzde 14,32 artışla 22 bin 864 liraya Yüzde 15 artışla 23 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

#7
KESİN RAKAM 3 TEMMUZ’DA Temmuz zammına ilişkin nihai oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle kesinleşecek. Bu veriyle birlikte hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak artış netleşmiş olacak.

#8
İLK 5 AYDA ZAM TABLOSU ORTAYA ÇIKTI Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk iki ayında enflasyon yüzde 7,95 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 2,18, yüzde 2,11 ve yüzde 1,50 oldu. Bu tahminler doğrultusunda ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,32’ye ulaşması bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına geliyor.

#9
EMEKLİYE 28 BİN TL MÜJDESİ SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşını 28 bine tamamlayacak yeni sistemi açıkladı. Yeni sistem maaşa göre değil toplam hane gelirini esas alırken geliri devlet desteğinden faydalanmak için belirlenen sınırda olan yandı. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. Maaş zammının ötesinde, geliri belirli bir seviyenin altında kalan emekliler için "sosyal devlet" şemsiyesi genişletiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, maaşı 28 bin TL’nin altında kalan ve hane geliri belirlenen sınırları geçmeyen emeklilere devlet desteği sağlanacak. Maaşa göre değil, "toplam hane geliri" esas alınarak yapılacak bu ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23