2023-10-04 15:15:57 Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...
Emekli, memur milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. .Emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. Ekim ayına girilmesi ve Meclis'in açılmasıyla beraber emekliye zam için çalışmalar hızlandı. OVP'nin açıklanması ve mali disiplin konusunda yol haritasının belirlenmesi sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi halini aldı. Öte yandan refah payı hariç 3 aylık zam oranı kesinleşirken ekonomistlerin de yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte detaylar...