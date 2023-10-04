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Ekonomi
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Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

2023-10-04 15:15:57
Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Emekli, memur milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. .Emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. Ekim ayına girilmesi ve Meclis'in açılmasıyla beraber emekliye zam için çalışmalar hızlandı. OVP'nin açıklanması ve mali disiplin konusunda yol haritasının belirlenmesi sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi halini aldı. Öte yandan refah payı hariç 3 aylık zam oranı kesinleşirken ekonomistlerin de yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Emekli maaşı zammı için 3 aylık rakamlar Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası netleşirken, 'SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı' için ara zam çalışmaları hızlandı.

#2
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

#3
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

#4
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Sabah'ta yer alan habere göre; Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı.

#5
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

#6
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için düğmeye bastı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

#7
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak. Kanun teklifi Meclis'e gelecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek. Genel Kurul'da oylanacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

#8
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor.

#9
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

EYLÜL 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

#10
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.

#11
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.

#12
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

#13
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek. Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.

#14
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 2 FORMÜL Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.

#15
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

1. FORMÜL: 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek. Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor.Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

#16
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

2. FORMÜL: Taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor.

#17
Foto - Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM Emekli maaşı zammı için düzenleme 2023 yılı bitmeden yasalaşacak. En geç Kasım ayında 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık yeniden belirlenecek. 'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek.

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