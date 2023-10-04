Emekli, memur maaşına çifte zam! Yeni tarih belli oldu, maaş hesabı değişti: Milyonları yakından ilgilendiriyor...

Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek. Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.