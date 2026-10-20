Ormana girip topluyorlar, Avrupa ülkelerine peynir ekmek gibi satıyorlar! Bir günde tam 7 bin 500 TL kazanıyorlar

Mert, Tekirdağ ve çevresinden çok sayıda insanın mantar toplamak için bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu yıl bayağı toplayıcı var. Hatta şu an bir tek bizim bölgede Istranca Ormanları'nda çıktığı için hem civar köylerden hem de dışarıdan gelenler var. Saraydan, Kırklareli'nden, Edirne'den her yerden geliyor insanlar. Değerli bir mantar olduğu için para da ediyor şu an zaten. İnsanlara katkımız oluyor yani. Bir kişi aşağı yukarı birinci kaliteden 5-10 kilo mantar toplayabiliyor. Yağmurdan önce daha azdı. Fakat yağmurdan sonra arttı. Artık 10-15 kilo getirenler var. Ciddi bir kazanç, çok güzel bir kazanç. 500 liradan alışımız var. Güzel para kazanıyor insanlar" diye konuştu. Her yıl mantar toplamak için Istranca Ormanları'na gelen Hanife Gündoğdu, mantarın bölgede geçen seneye oranla bu yıl bol olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Bu yıl mantar yağmurdan sonra biraz oldu. Hem kazanç için hem de hobimiz için ormanlara her gün geliyoruz mantar topluyoruz. Geçen sene göre biraz daha fazla mantar var. Çok aşırı değil ama geçen yıla oranla tabi ki bu yıl mantar var. Fiyatlar ilk zaman iyiydi, biraz düştü şimdi. O da yağmur yağmasından dolayı. Çünkü mantar suyu çekti diye oldu" ifadelerini kullandı.