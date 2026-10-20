Ormana girip topluyorlar, Avrupa ülkelerine peynir ekmek gibi satıyorlar! Bir günde tam 7 bin 500 TL kazanıyorlar

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 26 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, yağmurların ardından bu yıl mantar sayısının arttığını söyledi. Mert, "Bu yıl mantar yağmurlardan sonra biraz daha arttı. Bereketli bir ürün, köylülere bayağı bir faydamız oluyor. 500 liradan alış yapıyoruz. İkinci kalitesini 100 liradan alıyoruz. Padişah mantarını 400 liradan alıyoruz. Bu sene biraz daha fazla çıktı. Geçen sene bu kadar yoktu. Günde 400-500 kilo alıyoruz, dolayısıyla bu sene iyi. Geçen sene 20-30 kilolarda kalıyorduk. Fazla bir mantar yoktu. Ama yağıştan sonra daha da arttı kilo olarak" dedi. Mantarın Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Mert, "Bunları genelde İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar, Avrupa ülkeleri alıyor. Bulgarlar da geliyor ama onlar da o tarafa ihraç ediyorlar bizim gibi. Genelde bu kara kafa mantarını çok tercih ediyorlar. Padişah mantarı da iç piyasaya gidecek restoranlara. Genelde ikinci kalitelerini de çorbada kullanıyorlar. Küp şeklinde yapıyorlar, donduruyorlar" diye konuştu.