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Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

2023-06-08 08:35:56
Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

Emekli aylığı ve bayram ikramiye ödemeleri 17-21 Haziran arası yapılacak. Emekli aylık zammı da en düşük emekli zam oranının açıklanmasının ardından 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak yapılacak.

#1
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken, emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

#2
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.

#3
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

ZAMLI AYLIKLAR TEMMUZ'DA Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, emekliler temmuz ayında zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Yüzde 45 zam formülüne göre; 14 bin lira alan biri kademeli artışla temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına yapılacak zammın ardından hayata geçecek bu kademeli artış, doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

#4
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 30-35 TÜİK verilere göre; 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Emekli zam oranının da refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.

#5
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

#6
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

#7
Foto - Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

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