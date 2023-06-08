Emekli maaşına yapılacak olası zamda son rakamlar belli oldu

ZAMLI AYLIKLAR TEMMUZ'DA Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, emekliler temmuz ayında zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Yüzde 45 zam formülüne göre; 14 bin lira alan biri kademeli artışla temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına yapılacak zammın ardından hayata geçecek bu kademeli artış, doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.