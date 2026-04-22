Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılı itibarıyla emekli maaşı hesaplama sisteminde katsayı değişikliğine giderek büyüme ve enflasyon rakamlarını yeniden formüle etti. 2025 yılı büyüme verilerinin etkisiyle güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlenirken, bu değişiklik e-Devlet üzerindeki tahmini maaş tutarlarına da doğrudan yansıdı. 1999 öncesi ve 2008 sonrası farklı yöntemlerin uygulandığı sistemde, yeni reform paketinin tüm emekliler için tek bir aylık bağlama oranı getirmesi gündemde yer alıyor.