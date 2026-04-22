Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül

Yeni yöntemde, emeklilikten önceki yılın enflasyonu yine tam olarak (yüzde 100) dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca yüzde 30'u hesaba katılıyor. Bu da maaş hesaplamasında büyümenin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. 2026 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. Bu katsayıya göre, 2026'da emeklilik dilekçesi verecek vatandaşların maaş hesaplamasında yüzde 30,89'luk enflasyonun tamamı doğrudan etkili olacak. Buna ek olarak, yüzde 3,6'lık büyümenin yüzde 30'luk kısmı da maaş artışına dahil edilecek. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak maaşı doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan birisi. Özellikle enflasyon ve büyüme verilerine göre belirlenen güncelleme katsayısı nedeniyle doğru zamanlama ciddi fark oluşturabiliyor. 2026 yılı için katsayı 1,3197 olarak belirlendiği için yıl içinde hesaplama bu katsayı üzerinden olacak. Her yıl olduğu gibi bu dönem içinde dilekçeyi vermek gelecek yıla göre daha avantajlı hale gelebilir.