Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılı itibarıyla emekli maaşı hesaplama sisteminde katsayı değişikliğine giderek büyüme ve enflasyon rakamlarını yeniden formüle etti. 2025 yılı büyüme verilerinin etkisiyle güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlenirken, bu değişiklik e-Devlet üzerindeki tahmini maaş tutarlarına da doğrudan yansıdı. 1999 öncesi ve 2008 sonrası farklı yöntemlerin uygulandığı sistemde, yeni reform paketinin tüm emekliler için tek bir aylık bağlama oranı getirmesi gündemde yer alıyor.

2026 yılında emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaş için maaş hesaplama sisteminde yeni bir dönem başladı. SGK’nın uyguladığı katsayı değişikliği ile birlikte emekli aylıklarında önemli farklılıklar ortaya çıkarken, e-Devlet’te yer alan tahmini maaş bilgileri de güncellendi. Özellikle farklı dönemlerde sigorta girişi olanlar için hesaplama yöntemlerinin değişmesi, “hangi yıl emekli olmak daha avantajlı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

1 Ocak 2026 sonrası emeklilik dilekçesi verenler ve tüm çalışanlar için emekli maaşı hesaplaması 2025 yılı için açıklanan büyüme rakamlarıyla değişti. Yüzde 3,6'lı büyüme ile le emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısında 1,08 puanlık artış oldu. Katsayı 2025 yılı enflasyon verilerine göre 1,3197 olarak belirlendi. Emekli maaşı güncelleme kat sayı hesabı 2025 yılı TÜFE oranı: Yüzde 30,89 GSYH Katkısı (Yüzde 3,6 büyümenin yüzde 30'u): Yüzde 1,08 Toplam Değerleme Oranı: 31,53 + 1,08 = Yüzde 31,97 Güncelleme Katsayısı: 1,3197

Ocak-Şubat 2026'da emekli olanlar dilekçelerini verdiklerinde yüzde 30,89'luk TÜFE artışı baz alınarak hesaplanmıştı. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 1,3197'luk katsayıya göre yeniden belirlendi. Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden görülen emekli maaşı tahminleri de bu katsayıya göre yeniden şekillenecek. Güncelleme Nisan ayından itibaren sisteme eklenmesiyle görülmeye başlandı. Emekli maaşının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihi kritik rol oynuyor. Özellikle 2000-2008 arası ile 2008 sonrası dönemde kullanılan hesaplama yöntemleri önemli farklılıklar içeriyor.

2000-2008 arasında sigorta girişi olanlar için eski gösterge sistemi yerine "güncelleme katsayısı" esas alınıyor. Hesaplama yapılırken, emeklilikten bir önceki yılın ekonomik verileri dikkate alınıyor. Bu kapsamda hem enflasyon oranı (TÜFE) hem de ekonomik büyüme hızı (GSYH artışı) doğrudan hesaplamaya dahil ediliyor. Çalışanın bu yıllar arasındaki kazançları, söz konusu verilerle güncellenerek bugünkü değere taşınıyor ve ardından ortalaması alınarak maaşın temeli oluşturuluyor. Dikkat çeken nokta ise bu dönemde hem enflasyonun hem de büyüme oranının tamamının (yüzde 100'ünün) hesaba katılması. 2008 yılından sonra sigortalı olanlar için ise daha farklı bir yöntem devreye giriyor. Bu sistemde de yine ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı esas alınsa da, ekonomik verilerin hesaplamaya dahil edilme oranı değişiyor.

Yeni yöntemde, emeklilikten önceki yılın enflasyonu yine tam olarak (yüzde 100) dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca yüzde 30'u hesaba katılıyor. Bu da maaş hesaplamasında büyümenin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. 2026 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. Bu katsayıya göre, 2026'da emeklilik dilekçesi verecek vatandaşların maaş hesaplamasında yüzde 30,89'luk enflasyonun tamamı doğrudan etkili olacak. Buna ek olarak, yüzde 3,6'lık büyümenin yüzde 30'luk kısmı da maaş artışına dahil edilecek. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak maaşı doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan birisi. Özellikle enflasyon ve büyüme verilerine göre belirlenen güncelleme katsayısı nedeniyle doğru zamanlama ciddi fark oluşturabiliyor. 2026 yılı için katsayı 1,3197 olarak belirlendiği için yıl içinde hesaplama bu katsayı üzerinden olacak. Her yıl olduğu gibi bu dönem içinde dilekçeyi vermek gelecek yıla göre daha avantajlı hale gelebilir.

31 Aralık 2024'e kadar dilekçe verenler, 2025 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaş avantajı elde etmişti. Bunu farkın sebebinin arkasında 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan hesaplama yatıyor. Emekli maaşı zammı hesaplamalarında ortaya çıkan farklılıkları gidermek amacıyla yeni bir düzenleme gündemde. Bu kapsamda kurulan komisyon çalışmalarına başladı.

Aylık bağlama sisteminin sadeleştirilmesi ve üçlü yapı yerine tek bir formülün kullanılması Her sigortalı için sabit ABO uygulaması Enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi ve zam farklarının eşitlenmesi Sistemde kalmayı daha cazip hale getirmek ve aktüeryal dengeyi sağlamak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut sistemde 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeden faydalanıyor. Yeni sistemle tüm emeklilerin aynı zamlardan yararlanması veya aylık artışların her ay güncel enflasyon oranına göre yapılması gündemde. Bu sayede maaş erimesi ve refah payı tartışmaları önlenecek.

Bugünkü sistemde maaş daha çok yatırılan primlere bağlı; çalışma süresi yeterince etkili değil. Reformla, çalışma gün sayısı da maaşı etkileyen faktör haline getirilecek. Güncelleme katsayısının sabitlenmesi ile yıllar arasındaki farklılıklar ortadan kalkacak ve emekli maaşı hesaplamalarında belirsizlikler azalacak.

2019'dan bu yana uygulanan taban maaş, düşük maaş alan emekliler için avantaj sağlıyor. Ancak taban maaşın hemen üstündeki maaşlarda dengesizlikler sürüyor. Reformla, taban maaş uygulaması kaldırılabilir veya kök maaşlara kademeli seyyanen artış getirilebilir. 2008 reformuyla kurumlar SGK altında birleştirildi, ancak norm birliği sağlanamadı. Emeklilik şartları ve maaş hesaplamalarında farklılıklar devam ediyor. Reformla SSK ve Bağ-Kur maaş bağlama sisteminin eşitlenmesi ve Bağ-Kur prim gün şartının 9 bin günden 7.200'e düşürülmesi gibi adımlar planlanıyor.

