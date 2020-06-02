2020-06-02 13:14:50 Emekli maaşı olan bakım parası alabilir mi? Kimler engelli bakım aylığı alır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini açıkladı. Peki emekli maaşı olan bakım parası alabilir mi? Emekli maaşı alan bakım aylığı alabilir mi? Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir mi? Emekli maaşı olan hasta bakım parası alabilir mi? İşte emekli maaşı olan yaşlı bakım parası alabilir mi? sorusunun cevabı.