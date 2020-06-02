Emekli maaşı olan bakım parası alabilir mi? Kimler engelli bakım aylığı alır?

Özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için devlet tarafından ne kadar ücret ödemektedir? Bakanlığımız tarafından her bir engelli için ödenen ücret 2 asgari ücret tutarında olmaktadır. Yatılı bir kuruluşa tertip edilebilmek için nereye başvuru yapılır? Engellilere hizmet veren Resmi veya özel yatılı bakım merkezlerine yerleşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.