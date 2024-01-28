Emekli maaşı bombası tüm Türkiye’yi salladı! En düşük emekli aylığı martta 17 bin TL olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri taksit taksit de olsa yüzde 49.25 zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Zam farkları daha sonra yatacak ancak daha ocak ayı zam farkları yatmadan, emeklilere yeni zam haberi geldi. 31 Mart seçimleri öncesinde emeklilere bir zam daha yapılacak ve en düşük emekli aylığı 14 bin ila 17 bin TL arasında değişecek. İşte kulisleri hareketlendiren o kulis haberinin ayrıntıları...