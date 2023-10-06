Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu emekli ve memur maaşı zam oranları kesinleşmiş oldu. Ocak zammı için nihai rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranının belli olması sonrası netleşecek. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memurlar da aynı dönemlerde enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alıyor.