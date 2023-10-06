2023-10-06 21:33:40 Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu
Emekli ve memurları yakından ilgilendiriyor. Memur zammı için enflasyon rakamları ile toplu sözleşme doğrudan belirleyici olacak. Eylül ayı verisi sonrası 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşirken, ekonomistlerin 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi de güçlendi. 6 milyonu aşkın memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranı Ocak ayında yüzde 50'yi aşacak. Meclis’in açılmasıyla birlikte bazı kritik düzenlemelerle ilgili çalışma başlatıldı. Gözler emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi.