  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
22
Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

2023-10-06 21:33:40
Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Emekli ve memurları yakından ilgilendiriyor. Memur zammı için enflasyon rakamları ile toplu sözleşme doğrudan belirleyici olacak. Eylül ayı verisi sonrası 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşirken, ekonomistlerin 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi de güçlendi. 6 milyonu aşkın memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranı Ocak ayında yüzde 50'yi aşacak. Meclis’in açılmasıyla birlikte bazı kritik düzenlemelerle ilgili çalışma başlatıldı. Gözler emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi.

#1
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

TBMM, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanması süreciyle başlattığı yeni yasama dönemini, önümüzdeki haftadan itibaren önemli kanuni düzenlemelerle sürdürecek.

#2
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

AK Parti, ilk olarak Orta Vadeli Program’daki (OVP) ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri içeren torba yasayı tamamlamak üzere çalışırken, emekli maaşlarında artışa yönelik henüz bir adım atılması beklenmiyor. Alınacak karara göre, emekli düzenlemesinin aralık ayında yapılabileceğine işaret ediliyor.

#3
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

AK Parti grubu, TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte rafta bekleyen bazı kritik yasal düzenlemelerle ilgili hummalı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada emekli zammı düzenlemesine ilişkin olarak, “Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak.

#4
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankası’ndan gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek” ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

AK Parti grubu, bu kapsamda ilk olarak Orta Vadeli Program’daki (OVP) ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri içeren torba yasayı tamamlamak üzere çalışıyor.

#6
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Emekli maaşlarında artışa yönelik adımın ise hazırlanan torba yasada gündeme gelmeyebileceği belirtiliyor. Emeklilerle ilgili düzenlemenin, Cumhurbaşkanı’nın vereceği kararın ardından tüm partilerin mutabakatıyla Genel Kurul’da görüşülen herhangi bir teklife eklenebileceği değerlendiriliyor.

#7
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

AK Parti kurmayları 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan mali sıkıntıya işaret ederken, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için ciddi bir bütçe ihtiyacına işaret ediyor. Bu nedenle emekli düzenlemesinin aralık ayına kalabileceği ifade ediliyor.

#8
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Öte yandan Ocak 2024'te memur maaş zammı yüzde 50'yi aşacak. Memurlar yıl başında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.

#9
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

3 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomistlerin yıl sonu beklentileriyle beraber yeni memur maaşı hesaplama tabloları belli oldu. Memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte SED ödemeleri dahil meslek meslek tüm memur maaşı hesaplamaları...

#10
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre; Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

#11
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

#12
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.

#13
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu emekli ve memur maaşı zam oranları kesinleşmiş oldu. Ocak zammı için nihai rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranının belli olması sonrası netleşecek. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memurlar da aynı dönemlerde enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alıyor.

#14
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Toplu sözleşme zammı, memurlar için Ağustos ayında hakem heyetinin kararı ile 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 olarak belirlendi.

#15
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı.

#16
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alacak. Yüzde 67,22'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

#17
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

MEMUR: 33.347 MEMUR EMEKLİSİ: 14.958 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ŞUBE MÜDÜRÜ-(ÜNİ MEZUNU)1/4 49.131

#18
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

MEMUR(ÜNİ MEZUNU) 9/1 34.724 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 44.719 ÖĞRETMEN 1/4 40.352

#19
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

BAŞKOMİSER 1/3 49.396 POLİS MEMURU 8/1 44.699 UZMAN DOKTOR 56.286

#20
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

HEMŞİRE ÜNİ. MEZUNU) 5/1 40.028 MÜHENDİS 1/4 50.147 TEKNİSYEN 35.631

#21
Foto - Emekli maaşı ayarı! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu

PROFESÖR 1/4 72.869 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 48.089 VAİZ 1/4 41.815 AVUKAT 1/4 47.784

Hesap verecekler! 46 hazır beton firmasına inceleme başlatıldı
Yerel

Hesap verecekler! 46 hazır beton firmasına inceleme başlatıldı

Vatandaşın başını sokacak evine göz diken vurguncular mercek altında. Rekabet Kurulu, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 46 hazır ..
Mansur Yavaş'a şok! CHP'li anketçi son anket sonuçlarını yayınladı
Siyaset

Mansur Yavaş'a şok! CHP'li anketçi son anket sonuçlarını yayınladı

CHP'li anketçi ORC Araştırma'dan Mansur Yavaş'ı üzecek bir anket geldi. Ankette, bir dönem Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali kuran ve yüz..
Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...
Dünya

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Esad rejiminin 12 yıldır yaptığı katliamlarda Tuğgeneral olarak görev alan Hasan Ahmed, evlat acısı yaşadı.
AK Parti'nin İstanbul adayı tam bomba! İstanbul'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı! Hande Fırat flaş gelişmeyi duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı tam bomba! İstanbul'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı! Hande Fırat flaş gelişmeyi duyurdu
Hakan Fidan'dan ABD'ye net mesaj: Vazgeçin
Gündem

Hakan Fidan'dan ABD'ye net mesaj: Vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin' diyerek a..
BM korkunç gerçeği açıkladı, 300 milyon kişi göç edecek: Peki, ya Türkiye'ye göç ederlerse?
Gündem

BM korkunç gerçeği açıkladı, 300 milyon kişi göç edecek: Peki, ya Türkiye'ye göç ederlerse?

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, IOM tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen "Göç Konusunda Ulusla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23