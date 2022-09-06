2022-09-06 08:17:09 Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı
Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. İşten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alanlar da eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor. İşsiz kalanlar içinse bilinmeyen 100 gün detayı açıklandı. İşte hastane ve sağlık hizmetleriyle ilgili emekli, çalışan, işsiz dul ve yetim milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...