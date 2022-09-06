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Ekonomi
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Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

2022-09-06 08:17:09
Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. İşten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alanlar da eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor. İşsiz kalanlar içinse bilinmeyen 100 gün detayı açıklandı. İşte hastane ve sağlık hizmetleriyle ilgili emekli, çalışan, işsiz dul ve yetim milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

#1
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012’den bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı. Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor.

#2
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Emekliler ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. İşten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alanlar da eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanabiliyor.

#3
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Gelir testi kalkmadı Genel sağlık sigortasının hayata geçmesi ile birlikte gelir testi ile tanışmıştık. Gelir testi ilk etapta genel sağlık sigortasına ödenmesi gereken prim miktarını da belirlemek için kullanılıyordu.

#4
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi yalnızca primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı. Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2022 için yaşadığı hanede kişi başına düşen gelir 2.157 TL’nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor.

#5
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Gelir bu sınırın üzerindeyse bu kişinin 194,13 TL prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda, primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok.

#6
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

İşsizlerin prim ödemesi Kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyor. İşsiz kalanların bir bölümünün acele etmesine gerek yok.

#7
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor. İşsiz kalan kişileri sağlık hizmetlerinden yararlanmak açısından üçe ayırmak gerekiyor.

#8
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

İşsiz kalan fakat son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller.

#9
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

#10
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev kadınının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmez.

#11
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

İşsizlik maaşı alamayanlar İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

#12
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. Bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya 194,13 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.

#13
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

100 gün ücretsiz sağlık İşsiz kalan bir kişinin son bir yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabilir.

#14
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bütün işsiz kalanlara sağlanan 10 günlük süreyle birlikte bu durumdaki kişinin toplamda 100 gün prim ödemesi gerekmez.

#15
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Dolayısıyla işsizlerin gelir testine girmek veya 194,13 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödeme gün sayılarını kontrol etmeleri ve buna göre bir tarih belirlemeleri gerekmektedir.

#16
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Diğer yandan bu kişinin 100 gün içinde yeni bir iş bulması halinde hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.

#17
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

ÖLEN SİGORTALININ YAKINLARI SGK’dan gelir veya aylık alan bir kişinin ölümü halinde geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne - babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir.

#18
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

#19
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

#20
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUK Sigortalı çalışan bir kişinin mahkeme kararıyla evlat edindiği çocuklar, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde değerlendirilir. Evlat edinilen çocukların evlat edinen kişiler üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün.

#21
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Diğer yandan evlat edinen kişilere evlat edinilen çocuk üzerinden sağlık hizmetleri verilemez.

#22
Foto - Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu hak yalnızca öz anne ve babaya sağlanmaktadır.

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