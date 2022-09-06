Emekli, çalışan, işsiz, dul, yetim ücretsiz yararlanıyor! Flaş 100 gün detayı

Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu hak yalnızca öz anne ve babaya sağlanmaktadır.