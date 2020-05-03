2020-05-03 16:12:19 Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Memurun emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?
Emekli aylığı hesabı. Memurun emekli aylığı nasıl hesaplanıyor? Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kurmakta. Yıllar boyu çalışıp rahat bir emeklilik hayali kuranlar emeklilikle ilgili pek çok konuyu merak eder. En merak edilenlerin başında da emeklilik zamanı geldiğinde ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. 4A emeklilik şartları, emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emeklilik yaşı hesaplamı, erkeklerde emeklilik yaşı kaç? Kadınlarda emeklilik yaşı kaç? Bağ-Kur’lunun emekli aylığı hesabı nasıl?