Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Memurun emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler. Milliyet yazarı Cem Kılıç emekli aylığı hesaplamasına ilişkin köşesinde şunları yazdı: “Emekli aylığı hesabı memur, kendi hesabına çalışan ve işçi için farklı. Birkaç hesap dönemi de var. Tüm bunları inceleyelim, ayrıca emeklilik dilekçesi için en uygun zamana bakalım.