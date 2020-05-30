Emekli avansı nasıl çekilir? Emekliye faizsiz avans şartları neler başvuru nasıl yapılır?

Emekliye avans son dakika 2020. SGK avans başvurusu başladı mı, emekli avans son durum ne? Soruları milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. Emeklilik şartlarını yerine getirmiş olan ve emeklilik dilekçesini SGK’ya veren ve emeklilik maaşının bağlanmasını bekleyenler için talep etmeleri durumunda 6 bin 972 liraya kadar avans verilmekte. Peki SGK emekli avans başvuru nasıl yapılır? SGK, Bağ-Kur ve SSK en düşük emekli avansı ne kadar kaç para? İşte emekli avans son durum haberleri.