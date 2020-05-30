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Ekonomi
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Emekli avansı nasıl çekilir? Emekliye faizsiz avans şartları neler başvuru nasıl yapılır?

2020-05-30 16:51:59
Emekli avansı nasıl çekilir? Emekliye faizsiz avans şartları neler başvuru nasıl yapılır?

Emekliye avans son dakika 2020. SGK avans başvurusu başladı mı, emekli avans son durum ne? Soruları milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. Emeklilik şartlarını yerine getirmiş olan ve emeklilik dilekçesini SGK’ya veren ve emeklilik maaşının bağlanmasını bekleyenler için talep etmeleri durumunda 6 bin 972 liraya kadar avans verilmekte. Peki SGK emekli avans başvuru nasıl yapılır? SGK, Bağ-Kur ve SSK en düşük emekli avansı ne kadar kaç para? İşte emekli avans son durum haberleri.

#1
Foto - SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

#2
Foto - Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.

Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.

#3
Foto - Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Sabah’ta yer alan habere göre, Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde.

Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Sabah’ta yer alan habere göre, Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde.

#4
Foto - Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

#5
Foto - Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

#6
Foto - Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

#7
Foto - İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01'e çıkacak.

İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01'e çıkacak.

#8
Foto - Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 5 memura yüzde 6 zam yapıldı.

Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 5 memura yüzde 6 zam yapıldı.

#9
Foto - Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:

#10
Foto - 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün,

55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün,

#11
Foto - Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

#12
Foto - 08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.

#13
Foto - Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.

Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.

#14
Foto - 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.

7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.

#15
Foto - Emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

Emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

#16
Foto - SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI * Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar * Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.

SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI * Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar * Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.

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