Emek hırsızları iş başında: Komisyoncu Çetesi çiftçinin alın terine çöktü!
Kısa sürede güven kazanıp milyonluk vurgun yaptılar: Üreticinin elindeki ürünü alıp sırra kadem basan vicdansız komisyoncular, binbir emekle gece gündüz demeden çalışan çiftçiyi mağdur etti. Yıllardır üreticinin sırtından geçinen insaf yoksunu komisyoncular, bu kez akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemiyle sahneye çıktı. Hal girişlerinde boy gösteren ve maddi sıkıntı çeken çiftçilere sözde "yardım" adı altında küçük ödemeler yaparak güven tesis eden vurguncular, asıl darbeyi ürün toplama safhasında vurdu.