Emek hırsızları iş başında: Komisyoncu Çetesi çiftçinin alın terine çöktü!

FOTOKOPİ ÇEK VERİYORLAR Muğla Ortaca Ziraat Odası Meclis Üyesi Salim Çöllü, "Yıllardır Hal Yasası bekliyoruz. Sorun çözümleyince biz de üreticiler olarak kooperatif kurduk ama bu işi de baltalıyorlar. Bizim pazarda satış gücümüz çok yok" dedi.Ortaca'da hemen her yıl bu tür dolandırıcı kurbanı çiftçilerin olduğunu anlatan Çöllü,"Hale girmek için 60 bin lira ödüyorlar, 6 milyon liralık vurgun yapıp kayboluyorlar. Bu sözde komisyoncu tüccarlar çiftçiye sahte ya da fotokopi çek veriyor. Bu çeklerin bankada da bir karşılığı yok o nedenle o yılki emeği gitmiş oluyor. Çiftçiler böyle böyle bitiyor" ifadelerini kullandı. İncir üretimiyle meşhur olan Aydın Buharkent'in Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, bölgedeki tüccar, aracı, komisyonculardan bazılarının çiftçiye 6 aydır ödeme yapmadıklarını söyledi. Özdamar, "Bu yıl ihracatçı ve tüccarlar incirde alfatoksin olduğunu o nedenle ihracat yapılmayacağını söyleyerek fiyat kırdı. Malı elinde kalacak korkusu yaşayan çiftçi de kuru incirin kilogramını 170-180 liradan verdi. Ardından TARİŞ kuru incir alım fiyatını 250 lira olarak açıkladı. Üreticiden 170-180 liradan mal toplayan tüccarlar üreticiymiş gibi malı TARİŞ'e satmaya kalktı. TARİŞ durumu fark edince alımı durdurdu. Şimdi topladığımız kları malı satamıyoruz diyerek üreticinin parasını ödemeyen aracı ve tüccarlar var. 6 ay geçti çiftçi hâlâ alacağını alamadı"dedi.