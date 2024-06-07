Emanet aldığı araçla önce kaza yaptı, ardından araçta yangın çıktı

Cömert E., cadde üzerine aracı bir iş yeri önüne park etti. Kazadan yaklaşık 2 saat sonra araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden yakındaki akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan Yasin D. ve bir akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın söndürme tüpü ile araçtaki alevlere ilk müdahaleyi yaptı.