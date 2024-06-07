2024-06-07 09:05:04 Emanet aldığı araçla önce kaza yaptı, ardından araçta yangın çıktı
Konya'da bir kişi arkadaşından emanet aldığı araçla kaza yaptı. 2 saat sonra aynı araçta park halindeyken yangın çıktı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert E., arkadaşından 42 AFM 864 plakalı otomobili emanet aldı. Halil Ürün Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halinde olduğu sırada farklı bir otomobil ile çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.