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Otomotiv
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Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

2024-05-08 19:44:33
Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Milyarder iş inasnı Elon Musk'ın Tesla şirketi, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Şirket bu sefer Autopilot sistemi sebebiyle soruşturulacak.

#1
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Elon Musk’ın şirketi ve kendisi hakkındaki yoğun gözetim devam ediyor. Bu sefer otomobil markası Tesla’nın otonom sürüş sistemleri ve bu sistemlerle ilgili iddialarıyla ilgili Federal soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

ABD’li yetkililer, Tesla’yı Autopilot ve Tam Otomatik Sürüş sistemlerinin yetenekleri hakkında yaptığı iddiaların doğruluğunu sorgulamak için federal bir soruşturma başlattı.

#3
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Soruşturma, Tesla’nın tam otonom sistemine sahip olmasını iddia etmesi sebebiyle açıldı. Tesla’nın bu iddiayla yatırımcılar ve tüketicileri yanıltıp yanıltmadığı incelenecek. ABD Adalet Bakanlığı’nın bu konuda belirsiz ifadelerle Elon Musk’ı da incelediği belirtiliyor.

#4
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Soruşturma, Tesla’nın otonom sürüş sistemleriyle ilgili zaten devam eden incelemelerin bir parçası olacak. Geçen ay, ABD’nin Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin Tesla’yı Autopilot sistemli araçların geri çağrılması konusunda soruşturacağını duyurmuştu.

#5
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Daha önce Autopilot sistemli araçların karıştığı kazaların artması üzerine Tesla araçlar geri çağırılmıştı. Bu kazaların sayısının artışı, Tesla’nın otonom sürüş teknolojisinin güvenliği ve etkinliği konusunda ciddi soruları beraberinde getirdi. Ek olarak, geçen yılın Ekim ayında Tesla’nın otonom sürüş özellikleri hakkında ABD Adalet Bakanlığı tarafından daha fazla bilgi istendiği doğrulandı.

#6
Foto - Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Elon Musk, Tesla’nın otonom araç vizyonunu son kazanç konferansında yineledi. Musk, Tesla sahiplerinin araçlarının kullanılmadığı zamanlarda robot taksi olarak hizmet verebileceğini ve bu sayede araç sahiplerinin gelir elde edebileceğini öne sürdü. Ancak, bu iddialar ve vaatler, bazıları tarafından gerçekçi olmayan hatta abartılı olarak değerlendiriliyor. Bu gibi büyük vaatler ve iddialar, Elon Musk’ın kişiliğinin ve şirketinin kendine has bir özelliği haline gelmiş durumda. Ancak, bu son federal soruşturma, Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri hakkındaki iddialarının ciddiyetini ve gerçekçiliğini sorguluyor ve şirketin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

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