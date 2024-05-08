Elon Musk’ın başı Federallerle dertte

Elon Musk, Tesla’nın otonom araç vizyonunu son kazanç konferansında yineledi. Musk, Tesla sahiplerinin araçlarının kullanılmadığı zamanlarda robot taksi olarak hizmet verebileceğini ve bu sayede araç sahiplerinin gelir elde edebileceğini öne sürdü. Ancak, bu iddialar ve vaatler, bazıları tarafından gerçekçi olmayan hatta abartılı olarak değerlendiriliyor. Bu gibi büyük vaatler ve iddialar, Elon Musk’ın kişiliğinin ve şirketinin kendine has bir özelliği haline gelmiş durumda. Ancak, bu son federal soruşturma, Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri hakkındaki iddialarının ciddiyetini ve gerçekçiliğini sorguluyor ve şirketin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.