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Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

2024-08-31 00:06:26
Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in, banka hesapları donduruldu.

#1
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Brezilya'da Elon Musk'a ait uydu internet şirketi Starlink, ülkedeki yargı organlarıyla karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Yüksek Mahkeme'nin, X'e yasal temsilci ataması için verdiği süre dolmasının ardından, Starlink'in Brezilya'daki banka hesapları donduruldu.

#3
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Kararı yasa dışı olarak nitelendiren Musk, Starlink'in ödeme alamadığı için ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

#4
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

X'in CEO'su Musk, yargıç Moraes'i eleştiren birçok paylaşım yaptı. Musk paylaşımlarında, "Alexandre de Moraes, yargıç rolüne girmiş kötü bir diktatördür." dedi.

#5
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Moraes'in Starlink'in banka hesabını dondurma kararı, Musk'ın yasal bir temsilci atamamasına karşılık alınmış bir karar olarak yorumlandı.

#6
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Bu ayın başında sosyal medya platformu X, yargıç Moraes'in şirketin yasal temsilcilerinden birini bazı içerikleri kaldırmaması halinde tutuklamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

#7
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

Moraes, bu yılın başında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen bazı hesapların engellenmesini emretti.

#8
Foto - Elon Musk'a ağır darbe! Banka hesaplarını dondurdular

X, ilk olarak bu karara sansür gerekçesiyle itiraz etse de yargıç, Musk'ın Brezilya'daki ticari faaliyetlerine yönelik soruşturma açtı.

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