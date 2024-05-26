2024-05-26 19:07:20 Elon Musk, yapay zeka için süper bilgisayar kuracak
Elon Musk, şirketin yapay zekasını desteklemek için xAI süper bilgisayarı kuracak.
Elon Musk, şirketin yapay zekasını desteklemek için xAI süper bilgisayarı kuracak.
Elon Musk, ChatGPT ve Gemini gibi modellerle yarışmak için vites artırdı. xAI tarafından geliştirilen Grok’un çok daha güçlü olması için bir süper bilgisayar geliştireceği iddia edildi. Bu proje, şirketin yeteneklerini artırmada kullanılacak.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde konuşan Musk, xAI’ın Grok’u eğitmek için özel olarak tasarlanmış projesini ele aldı. Buna göre 100 bin kadar yapay zeka çipine ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu çipler Musk’ın “bilgi işlemin süper fabrikası” olarak adlandırdığı projede birbirine bağlanacak.
NVIDIA H100 çipleri kullanarak oluşturulan süper bilgisayarın, şu anda var olan en büyük GPU yapılanmasından en az 4 kat daha büyük olacağı iddia edildi. Bu da Grok’un yeni bir zeka seviyesine ulaşmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor. İddialara göre Musk, süper bilgisayarın 2025 yılının sonbahar döneminde faaliyete geçmesini hedefliyor. Zaman çizelgesine uygun olarak teslim edilmesini de bizzat denetleyeceğini söyledi. Bu kapsamda xAI’deki çalışmaları hızlandıracak.
xAI’ın ilk modeli olan Grok, şu anda X Premium+ aboneliği kapsamında test edilebiliyor. Henüz GPT-4 veya Gemini 1.5 seviyesinde olmasa da, 100 bin çipli süper bilgisayar ile uçuşa geçebilir. Musk, genel yetenek açısından Google ve OpenAI gibi liderlerin gerisinde kaldığını kabul ediyor. xAI şu anda yapay zeka projelerini finanse etmek için kapsamlı bir finansman turu içerisinde. Musk, yatırımcılara bu turun tamamlandığında şirkete 24 milyar doların üzerinde bir değer biçebileceğini söyledi.
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