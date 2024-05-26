Elon Musk, yapay zeka için süper bilgisayar kuracak

xAI’ın ilk modeli olan Grok, şu anda X Premium+ aboneliği kapsamında test edilebiliyor. Henüz GPT-4 veya Gemini 1.5 seviyesinde olmasa da, 100 bin çipli süper bilgisayar ile uçuşa geçebilir. Musk, genel yetenek açısından Google ve OpenAI gibi liderlerin gerisinde kaldığını kabul ediyor. xAI şu anda yapay zeka projelerini finanse etmek için kapsamlı bir finansman turu içerisinde. Musk, yatırımcılara bu turun tamamlandığında şirkete 24 milyar doların üzerinde bir değer biçebileceğini söyledi.