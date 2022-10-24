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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

2022-10-24 02:22:56
Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Model 3 ve Y'ye dayanan yeni nesil Tesla platformu ile elektrikli arabaların ucuzlayacağını Tesla CEO’su Elon Musk açıkladı.

#1
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Elektrikli araba endüstrisi hızla büyüyor olmasına rağmen tüm dünyada artan enflasyon, fiyatların da zamlanmasına yol açtı. Tesla CEO’su Elon Musk ise elektrikli otomobil fiyatlarının yarı yarıya azalabileceğini belirterek yeni bir Model 3 / Y teknolojisinden bahsetti.

#2
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Tesla, yeni nesil elektrikli otomobil platformu geliştiriyor Tesla’nın elektrikli otomobil fiyatları, Elon Musk’ın uzun yıllardır tartıştığı bir konu.

#3
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Daha önce birçok defa maliyetleri düşüremedikleri için fiyatları da ucuzlatamadıklarını belirten Tesla CEO’su, şirketin “daha ucuz elektrikli otomobil” üzerinde çalışmadığını açıklamıştı. Tesla bu kararından vazgeçmiş olabilir.

#4
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Geçtiğimiz günlerde yatırımcılar ile bir toplantı düzenleyen Elon Musk, Model 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı kadar olacak yeni nesil bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını söyledi.

#5
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Yeni nesil platformun daha uygun maliyetli ve dolayısıyla daha ucuz bir etikete sahip olacağını doğruladı.

#6
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

“Bu noktada Cybertrucks ve Semi için mühendislikle işimiz bitti. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız şey, muhtemelen 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı olacak yeni nesil araç. Açık olmak gerekirse, daha uygun fiyatlı olacak” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Tesla CEO’su daha önceki bir röportajda 25 bin dolarlık bir Tesla modeli üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

#8
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Son açıklamasında fiyat aralığı vermedi, fakat 25 bin ila 35 bin dolar arasında bir araç platformu geliştiriliyor olabilir.

#9
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Elon Musk, “S, X, 3, Y, Cybertruck ve Semi’den öğrendiğimiz her şeyi bu platforma yerleştireceğiz. Ama fiyat ve maliyet olarak 2’ye 1 hedefindeyiz.

#10
Foto - Elon Musk ugun fiyatlı Tesla'yı duyurdu

Yüzde 50 maliyet rakamına tekrar ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Model 3’ün ABD’de 47 bin dolardan başlayan fiyatlar ile sunulduğunu hatırlatalım.

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