2024-05-17 19:10:31 Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü
Elon Musk, Twitter platformunun artık tamamen X olduğunu açıkladı. Buna göre Twitter.com da iptal edildi. İşte detaylar.
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Elon Musk, Twitter platformunun artık tamamen X olduğunu açıkladı. Buna göre Twitter.com da iptal edildi. İşte detaylar.
Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı değişen Twitter, resmen kapatıldı. Platformun ismi X olduktan sonra alan adı transferleri devam ediyordu. Bu kapsamda da twitter.com adresine erişilebiliyordu. Ancak tüm operasyonlar X altına alınmış durumda.
Son yılların dillerden düşmeyen platformu Twitter, son derece çalkantılı bir sürecin ardından bambaşka politikalarla yoluna devam etti. Şirket, Elon Musk’ın direksiyona geçmesinin ardından birçok önemli değişiklik yaşadı.
Elon Musk geçtiğimiz yıl Twitter Inc. yerine X Corp. şirketine geçiş yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda platformun ismi ve logosu değişti, aynı zamanda ikonik kuş da rafa kaldırıldı. Mavi tonları yerine siyah ağırlıklı bir platforma geçiş yapıldı.
Elon Musk tarafından yapılan son açıklama ise twitter.com’un tamamen iptal edildiğini ortaya koydu. Web sitesindeki tüm operasyonlar artık x.com çatısı altında yürütülecek. Bu kapsamda geçişin bir yılın ardından tamamlandığını söylemek mümkün.
X platformu aslında birçok hizmeti çatısı altında barındırmayı hedefliyor. Ödeme hizmetlerinden e-postaya kadar birçok uygulamanın bu platformda sunulması isteniyor. Hatta Musk, Grok isimli yapay zeka ile platformda sohbet botu bile sunuyor.
Tüm bu özellikler ise X Premium+ ile sunuluyor. Peki bunun için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? X Premium+ aylık fiyatı 300 TL iken, yıllık fiyatı ise 3 bin 139 TL.
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