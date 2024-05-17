  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümetten TOGG ile ilgili flaş karar! Hepsi yasaklandı

Milyonlar tüketiyordu! BİM o gofretle ilgili tüm Türkiye'ye kritik duyuruyu yaptı

BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Hükümet 'zam yok' diyordu! Ünlü ekonomist duyurdu: O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

511 milyar varillik tarihi keşif! Her yerden fışkırıyor ama 'Çıkarılırsa büyük felaket bizleri bekliyor' demektir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi cemaatten? 'Beni her cemaate yazdılar ben...' sözleriyle duyurdu

Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz
Teknoloji-Bilişim
7
Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

2024-05-17 19:10:31
Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Elon Musk, Twitter platformunun artık tamamen X olduğunu açıkladı. Buna göre Twitter.com da iptal edildi. İşte detaylar.

#1
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı değişen Twitter, resmen kapatıldı. Platformun ismi X olduktan sonra alan adı transferleri devam ediyordu. Bu kapsamda da twitter.com adresine erişilebiliyordu. Ancak tüm operasyonlar X altına alınmış durumda.

#2
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Son yılların dillerden düşmeyen platformu Twitter, son derece çalkantılı bir sürecin ardından bambaşka politikalarla yoluna devam etti. Şirket, Elon Musk’ın direksiyona geçmesinin ardından birçok önemli değişiklik yaşadı.

#3
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Elon Musk geçtiğimiz yıl Twitter Inc. yerine X Corp. şirketine geçiş yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda platformun ismi ve logosu değişti, aynı zamanda ikonik kuş da rafa kaldırıldı. Mavi tonları yerine siyah ağırlıklı bir platforma geçiş yapıldı.

#4
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Elon Musk tarafından yapılan son açıklama ise twitter.com’un tamamen iptal edildiğini ortaya koydu. Web sitesindeki tüm operasyonlar artık x.com çatısı altında yürütülecek. Bu kapsamda geçişin bir yılın ardından tamamlandığını söylemek mümkün.

#5
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

X platformu aslında birçok hizmeti çatısı altında barındırmayı hedefliyor. Ödeme hizmetlerinden e-postaya kadar birçok uygulamanın bu platformda sunulması isteniyor. Hatta Musk, Grok isimli yapay zeka ile platformda sohbet botu bile sunuyor.

#6
Foto - Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Tüm bu özellikler ise X Premium+ ile sunuluyor. Peki bunun için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? X Premium+ aylık fiyatı 300 TL iken, yıllık fiyatı ise 3 bin 139 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük
Gündem

Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affıyla serbest kalan 28 Şubatçı Çetin Doğan, “Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerin..
Rusya misyonunu tamamladı... Karabağ'dan çekiliyor
Yerel

Rusya misyonunu tamamladı... Karabağ'dan çekiliyor

Rusya, Karabağ’daki misyonu tamamladı ve bölgeden çekiliyor. Rus Barış Gücü, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti ancak 17 Nisan 2024'ten..
Süper lig ekibinin ana sponsoru konkordato ilan etti! Dev şirket çöküyor
Ekonomi

Süper lig ekibinin ana sponsoru konkordato ilan etti! Dev şirket çöküyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ana sponsoru olan Ayos Holding konkordato talebinde bulundu.
Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Büyüklüğü birkaç trilyon doları geçti!

Helal ürün piyasasının birkaç trilyon doları geçtiğini belirten Rusya'nın belgelendirme kuruluşu RusQuality Başkanı Protasov, Rusya'nın, Tür..
Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu
Gündem

Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışmalara neden olan Audi A8 makam aracını iade edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kull..
Çinlilerden çok ama çok konuşulacak Türkiye hamlesi! 100 dönüm arazi istediler
Ekonomi

Çinlilerden çok ama çok konuşulacak Türkiye hamlesi! 100 dönüm arazi istediler

Çin merkezli Qingdao Kelin Motor Teknoloji Grubu, Diyarbakır'da elektrikli otobüs üretmek için harekete geçti. Çinliler 100 dönüm arazi iste..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23