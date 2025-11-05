Haber Merkezi Giriş Tarihi: Elması tahtından indiren yeni malzeme yapıldı!
Bilim adamları, ısı iletkenliği konusundaki uzun süredir kabul gören varsayımları altüst ederek, bor arsenit kristallerinin elmaslardan bile daha iyi ısı iletebileceğini ortaya koydu. Houston Üniversitesi’nden araştırmacılar, bor arsenit (BAs) malzemesinin ısı iletim kabiliyetiyle ilgili büyük bir atılım gerçekleştirdi. Yapılan deneyler, yüksek kaliteli kristal formunda üretildiğinde bor arsenitin, oda sıcaklığında 2.100 watt/metre-Kelvin (W/mK) üzeri ısı iletkenliğine ulaşabildiğini gösterdi. Bu değer, uzun süredir en iyi izotropik ısı iletkeni olarak kabul edilen elmasın ötesine geçiyor.