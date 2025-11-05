Elması tahtından indiren yeni malzeme yapıldı!

Ancak 2017’de, daha karmaşık bir süreç olan dört-fonon saçılımını (four-phonon scattering) da içeren revize modeller, BAs’ın ısı iletkenliğini 1.360 W/mK ile sınırlandırdı. Bu da birçok bilim insanının, gelecekte daha yüksek değerlere ulaşma ihtimalini göz ardı etmesine neden oldu. Ren ve ekibi ise, daha saf kaynak malzemeleri kullanarak kristallerdeki kusurları azaltmanın iletkenliği artırabileceğine inandı. Çünkü önceki örneklerde ölçülen yaklaşık 1.300 W/mK’lık değerler, çok sayıda yapısal kusur içeren kristallerden elde edilmişti.