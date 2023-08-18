Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

Elmanın faydaları hakkında birçok yazı okumuş olabilirsiniz ancak burada okuyacaklarınız elmanın mucize bir meyve olduğuna inanmanızı sağlayabilir. 19’uncu yüzyıldan kalma bir atasözü, “Her gün bir elma, doktoru uzak tutar” diyor ve bugün bu atasözünün gerçek olduğu ortaya çıkıyor! (Not: Organik elma yediğinizden emin olun çünkü geleneksel olarak yetiştirilen elmalar artık vücudunuz için tam olarak iyi olmayan pestisitlerle dolu.) Elma tüm meyveleri tahtından etti. Şimdilerde birçok yerde de satışı yapılıyor. İşte ayrıntılar...