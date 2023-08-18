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Kadın - Aile
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Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

2023-08-18 12:07:42
Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

Elmanın faydaları hakkında birçok yazı okumuş olabilirsiniz ancak burada okuyacaklarınız elmanın mucize bir meyve olduğuna inanmanızı sağlayabilir. 19’uncu yüzyıldan kalma bir atasözü, “Her gün bir elma, doktoru uzak tutar” diyor ve bugün bu atasözünün gerçek olduğu ortaya çıkıyor! (Not: Organik elma yediğinizden emin olun çünkü geleneksel olarak yetiştirilen elmalar artık vücudunuz için tam olarak iyi olmayan pestisitlerle dolu.) Elma tüm meyveleri tahtından etti. Şimdilerde birçok yerde de satışı yapılıyor. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

Şimdilerde birçok yerde de satışı yapılan elma! Hiç yağ ve protein içermeyen, çok az miktarda karbonhidrat içeren elma, besin düzeyleri açısından ilk bakışta zayıf gibi görünüyor. Ancak elma, oldukça yüksek miktarda C vitamini ve potasyum içerir. Peki, elmayı bu kadar faydalı yapan nedir?

#2
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

Elmanın Faydalarının Sırrı: Fitokimyasallar! Fitokimyasallar, bitkilerde biyolojik etkilere sahip olup besin değeri olmayan organik bileşiklerdir. Fitokimyasallar henüz derinlemesine araştırılmamış olsalar da, genel metabolik etkileri ve anti-inflamatuar özellikleri olduğu bilinmektedir.

#3
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

Elmanın Faydaları! 1. Ömrü Uzatıyor. Amerikan Kimya Kurumu tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, araştırmacılar elma yiyen test hayvanlarının ömründe oranında artış gözlemlemiştir. Ayrıca, kimyasal bileşiklerin test hayvanlarının motor yeteneklerini koruduğuna dair kanıtlar da vardır.

#4
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

2. Hafızayı Geliştiriyor! Massachusetts Lowell Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, elma tüketimi beyindeki asetilkolin adı verilen nörotransmitterin üretimini ve miktarını arttırmaktadır. Asetilkolin çeşitli görevlere sahip bir hormondur. Bu görevlerden biri de, beynin yapı taşlarını yenileme kabiliyetidir. Beyindeki asetikolin miktarının yüksek olması, daha gelişmiş bir hafıza anlamına gelir. Alzheimer hastalığının tedavisinde, hastaların zihinsel gerilemesini yavaşlatmak verilen ilaçlar, beyindeki asetilkolin miktarını arttırmaya yöneliktir. Bu çalışmada elde edilen bulgular, elma ve elma suyu gibi antioksidan bakımından zengin gıdaların tüketiminin, hafıza kaybıyla ilişkili problemleri azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

#5
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

3. Kalp Krizi ve Felç Riskini Azaltıyor! Kalp krizi, felç ve ateroskleroz gibi sağlık sorunları çoğu zaman LDL yüksekliği (kötü kolesterol yüksekliği) nedeniyle gelişir. Elmanın LDL-kolesterol seviyesini # oranında azalttığı tespit edilmiştir. Bu inanılmaz bir azalmadır ve yüksek kolesterol hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları # oranında azaltabilecekleri anlamına gelir. Standart ilaçlar LDL-kolesterol seviyesini -50 oranında düşürürken, bir takım yıkıcı yan etkilere neden olurlar. Ancak elmanın hiçbir yan etkisi yoktur.

#6
Foto - Elmanın muhtemelen hiç duymadığınız 4 faydası: Sağlık serveti sağlayacak öneri! Bu riski azaltıyor, yapın

4. Kanser Riskini Azaltıyor! Hawaii’de yapılan bir araştırmaya göre, elma tüketimi ile her iki cinste de akciğer kanseri görülme riski arasında ters orantı olduğu belirlenmiştir. Yani elma tüketimi ne kadar yüksekse, akciğer kanseri riski o kadar düşüktür. Harvard Tıp Fakültesi tarafından kadın hastalar üzerinde yürütülen bir başka çalışmada, elma tüketiminin akciğer kanseri riskini ! oranında azalttığı kanıtlanmıştır.

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