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Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

2023-03-22 21:02:48
Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

Kırmızı meyve karışımları dikkat çekici bir tada sahip olsa da üzüm suyu ve elma suyu gibi doğal meyve suyu ürünleri her zaman bir ayrıcalık olur. Elma, faydalı besinlerin başında yer alır. Elmayı soyduktan sonra çöpe atılan kabukları ise en az elmanın kendisi kadar fayda sağlıyor. Bağırsakların en büyük dostu olan elma kabuğu metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye destek olur. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız elmayı kabuğuyla birlikte yiyerek sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca elmadan yaşlısından gencine kahvaltılarda, sahurlarda ve iftarlarda içmesi için evde doğal içecekler hazırlayıp verebilirsiniz.

#1
Foto - Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

Doğal meyve suyu çeşitleri ülkemizde vazgeçilmez içeceklerdendir. Özellikle elma ve Elma kabuğunun en az elmanın kendisi kadar vücudunuza faydası dokunuyor. Yaz kış severek tüketilen elmanın kabuklarını çöpe atmayın. Sağlık faydalarından yararlanmak için kabuğuyla birlikte tüketmeye özen gösterin. Elma kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini düzenleyen elma kabuğu, aynı zamanda metabolizmayı harekete geçirerek vücutta depolanan yağları parçalıyor.

#2
Foto - Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

ELMANIN FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR! ANTİOKSİDAN DEPOSU- Vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanı sağlayan elma kabuğu, obezite ile mücadelede en büyük destekçilerden biridir. Elma kabuğu kasların erimesini engelleyerek, daha fit bir görünüme sahip olmanızı sağlar. VİTAMİN DEPOSU ELMA KABUĞU- Elmanın en fazla besin maddesi kabuğunda yoğunlaşıyor. Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunuyor. Elma kabuğu aynı zamanda doğal bir antiinflamatuar (iltihap önleyici) ursolik asit içerir ve bu madde aynı zamanda, kas güçlenmesini ve kilo kaybını destekler. İyi miktarda antioksidan içeren elma kabuğunu tüketmek, serbest radikallerin neden olduğu erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.

#3
Foto - Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

ELMA KABUĞUNUN FAYDALARI- Elma kabuğu hazımsızlık, kabızlık gibi sorunları çözer. Bağırsakları çalıştırarak sindirim sistemini düzene sokar. Besin atıkları nedeniyle artan bağırsak parazitlerinin birikmesini önler. Elma kabuğu ile hem kilo kontrolü sağlayabilir hem de fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Elma kabuğu kan yapıcı hücrelerin sayısını artırır. Üst solunum yolu hastalıkları üzerinde çok etkilidir. Kuru öksürüğü kısa vadede keser. Elma kabuğu güçlü bir yağ yakıcıdır. Egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle beraber ideal kiloya ulaşmayı hedefler. Vücuttaki toksinleri elma kabuğu sayesinde daha kısa sürede atabilirsiniz. Elma kabuğu kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Göbek bölgenizi eritmenize yardımcı olur. Erken yaşlanmayı önler. Elma kabuğu sindirim sistemini düzene sokar. Kas kütlelerinin gelişmesine yardımcı olur. Şeker hastalığına karşı korur. Kolesterolü düşürür ve dengede tutar. Diş ve ağız sağlığı için çok faydalıdır. Cildi güzelleştirir.

#4
Foto - Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

Bir çok çeşitli lezzetli ve kaliteli doğal meyve suyu bulabilirsiniz. Özellikle portakal, elma, nar ve kırmızı meyve karışımları için lezzet bütünlüğü önemlidir. Bu yüzden iyi bir ürün seçimi olarak şeftali, kayısı ve elma karışımı tercih edilmektedir. Sağlıklı ambalajlarda tüketilebilen lezzetli meyve suyu, insanlara sağlıklı bir içecek olarak da büyük fayda sağlar. Özellikle bu ürün tat ve yüksek standart kalite açısından şiddetle tercih nedeni olmaktadır. En çok tercih edilen kışlık elma suyunu hemen hemen herkes bilir, yapar. Ramazanda önce vücudun su oranını artırmak ve kabızlığı önlemek için elma suyu tüketmelidir. Doğal meyve suyu için tariflerini sizler için derledik.. Taze elma suyu nasıl yapılır? En kolay Özellikle taze ve fresh bir tat isteyen kişiler elmaları iyice yıkayıp çekirdeklerini çıkardıktan sonra elmaları dilimlerler. Elma dilimleri katı meyve sıkacağına atılarak sularının çıkması amaçlanır. Çıkan elma suyu bir bardağa konularak servis edilir. En kolay elma suyu yapımı budur.

#5
Foto - Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

Blenderda elma suyu: Elma blenderdan geçirilir mi? Elma ve kayısıları doğrayıp tüm malzemeleri blenderdan geçirebilirsiniz. Kahvaltılar ve sahurlarda... Elma Suyu Tarifi İçin Malzemeler; 2 adet elma- 1 adet limon- 2 litre su- 1 + 1/4 (çeyrek) su bardağı şeker- Elma Suyu Tarifi Nasıl Yapılır? Elmalar yıkanır ve küp küp doğranır. Tencereye alınır. Limon yıkanır ve dörde bölünerek elmaların üzerine eklenir. 2 litre su da eklenerek orta hararetli ocakta kaynatılır. 30 dk. kadar kaynadıktan sonra altı kapatılır. Şeker eklenerek karıştırılır. Ve kapağı kapatılarak dinlenmeye bırakılır. 5-10 dk. sonra limonları çıkardım ben. Siz isterseniz içinde bırakabilirsiniz. İyice soğuduktan sonra süzgece alınarak suyu iyice süzülür. Bu işlemden sonra temiz bir tülbent yardımıyla ikinci süzme işlemi gerçekleştirilir. Böylece elma suyu daha berrak olur. Buzdolabına kaldırılarak soğuması beklenir. Soğuk olarak servis yapılır.

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