2023-03-22 21:02:48 Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem
Kırmızı meyve karışımları dikkat çekici bir tada sahip olsa da üzüm suyu ve elma suyu gibi doğal meyve suyu ürünleri her zaman bir ayrıcalık olur. Elma, faydalı besinlerin başında yer alır. Elmayı soyduktan sonra çöpe atılan kabukları ise en az elmanın kendisi kadar fayda sağlıyor. Bağırsakların en büyük dostu olan elma kabuğu metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye destek olur. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız elmayı kabuğuyla birlikte yiyerek sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca elmadan yaşlısından gencine kahvaltılarda, sahurlarda ve iftarlarda içmesi için evde doğal içecekler hazırlayıp verebilirsiniz.