Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

El uyuşuklukları herhangi bir sebepten kan akışının kesilmesinden kaynaklanır. Bu sebep kazara üzerine oturmanızdan kaynaklanabileceği gibi, aynı zamanda birçok ciddi sağlık sorunundan da kaynaklanıyor olabilir. Uyuşma vücudun herhangi bir yerinde, genellikle ellerde, ayaklarda, kollarda veya bacaklarda meydana gelebilen bir durum Uzmanlar önem verilmesi gerektiğini de belirtiyorlar. Sizin için hazırladığımız bu içeriği dikkatlice inceleyin ve vereceğimiz diğer belirtiler de el uyuşmasının yanına mevcutsa ilk fırsatta doktorunuzla görüşün. Kısaca uzmanların açıklamalarına göre işte uyuşma nedenleri