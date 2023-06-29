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Sağlık
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Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

2023-06-29 20:57:45
Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

El uyuşuklukları herhangi bir sebepten kan akışının kesilmesinden kaynaklanır. Bu sebep kazara üzerine oturmanızdan kaynaklanabileceği gibi, aynı zamanda birçok ciddi sağlık sorunundan da kaynaklanıyor olabilir. Uyuşma vücudun herhangi bir yerinde, genellikle ellerde, ayaklarda, kollarda veya bacaklarda meydana gelebilen bir durum Uzmanlar önem verilmesi gerektiğini de belirtiyorlar. Sizin için hazırladığımız bu içeriği dikkatlice inceleyin ve vereceğimiz diğer belirtiler de el uyuşmasının yanına mevcutsa ilk fırsatta doktorunuzla görüşün. Kısaca uzmanların açıklamalarına göre işte uyuşma nedenleri

#1
Foto - Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

Felç! Yüzünüzün bir tarafı tüm duygularınızı gösterirken diğer tarafı ifadesiz mi kalıyor? Veya kollarınızı kaldırmak istiyorsunuz fakat kollarınız sizi dinlemiyor mu? Eğer durumun daha da ilerleyip hayatınızı zorlaştırmasını istemiyorsanız ilk fırsatta bir doktora görünmenizi tavsiye ediyoruz.

#2
Foto - Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

Kene Hastalığı! Bu hastalık size keneler vasıtasıyla geçer. İlk belirtiler genellikle kaşıntı ve ateştir. Ayrıca kene ısırıkları tedavi edilmezse ellerde uyuşukluğa ve vücutta ödem oluşumuna yol açar. Hala tedavi edilmezse sonuçları hiç istenmeyen türden olabilir.

#3
Foto - Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

Raynaud Hastalığı! Soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, parmaklarınızın soğuktan uyuşması ne demek bilirsiniz. Ancak parmaklarınız renk kaybediyor ve bu kayıp ısınmayla geri gelmeyen türden ise Raynaud Hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Soğuk havalar ve stres birleşince bu hastalığa davetiye çıkartıyor. El ve ayak parmaklarında meydana gelen renk kaybı ve uyuşukluk eğer tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Diyabetik Nöropati! Eğer diyabet hastasıysanız, kanda dolaşan fazla şeker vücudunuza zarar verir ve bahsettiğimiz uyuşukluklara sebep olabilir. Ayrıca açılan yaralarınızın çabuk iyileşmemesi de belirtilerden biridir.

#4
Foto - Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

Fibromiyalji! Tüm vücudunuzda ağrılar varsa ve yorgunluğunuz hiç geçmiyorsa, ayrıca ellerinizde ve kollarınızda uyuşma, karıncalanma meydana geliyorsa mutlaka doktorunuzla görüşüp bu şikayetlerinizden bahsetmelisiniz. Ne yazık ki bu hastalığın henüz bir çaresi yok ancak belirtiler kontrol altına alınarak stabil bir hayat yaşayabiliyorsunuz.

#5
Foto - Elinizin uyuşma sebepleri sizi çok ama çok şaşırtacak! Neden olur? Uzmanından açık açık tüyoları

Disk Aşınması veya Kayması! Araştırmalara göre, 20li yaşlarından itibaren insanlar disk kayması ve aşınması belirtilerini yaşamaya başlıyor ancak durumun gerçekten hayatlarını zorlaştırması ve bir uzmana görünmeleri yıllar sürüyor. Omurganızdaki disklerin aşınması ve kayması sonucu meydana gelen rahatsızlıklar genellikle, sırt ağrısı, uyuşukluk, batma gibi belirtiler içeriyor. En belirgin fark ise, yaşanan rahatsızlığın sırt bölgesinden ellere doğru yayılması.

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