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Elindeki ufak yara nedeniyle az kalsın 8 parmağını kaybediyordu

  • Asya ülkesi Çin'in Hubei kentinde yaşayan bir kadın, elindeki ufak kesik sonrası oluşan ve yayılan kangren nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu.

  • Ev ödevini yaptığı sırada elinde oluşan küçük yara, soyadının Zang olduğu öğrenilen 53 yaşındaki kadın için kabusa dönüştü.

  • Çin'in Hubei kentinde yaşanan Zang, elinde oluşan yaranın oldukça küçük olmasından ötürü fazla önemsemedi ve normal bir yara gibi iyileşmesini beklemeye koyuldu.

  • Zang, yaklaşık 2 gün sonra yaranın etrafını saran ve giderek diğer parmaklarına yayılan bir morarma fark etti.

  • Daha sonra yaranın çevresindeki morluğun, sol elindeki başparmağı ve sağ elindeki serçe parmağı dışındakitüm parmaklarına yayılması üzerine doktora giden Çinli kadın, morlukların ve çürümenin oluştuğu 8 el parmağında birden kangren meydana geldiğini öğrendi.

  • Parmaklarının siyah renge bürünmesinin yanı sıra, Zang'ın ellerinde yoğun kaşıntı, kuruluk, hissizlik oluştuğu belirtildi. Neyse ki hastanede yapılan tedavinin ardından bayan Zhang'ın ellerinde oluşan belirtiler ortadan kaldırılarak iyileşmesi sağlandı.

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