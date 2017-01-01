Elindeki ufak yara nedeniyle az kalsın 8 parmağını kaybediyordu
Asya ülkesi Çin'in Hubei kentinde yaşayan bir kadın, elindeki ufak kesik sonrası oluşan ve yayılan kangren nedeniyle 8 parmağını birden kaybediyordu.
Ev ödevini yaptığı sırada elinde oluşan küçük yara, soyadının Zang olduğu öğrenilen 53 yaşındaki kadın için kabusa dönüştü.
Çin'in Hubei kentinde yaşanan Zang, elinde oluşan yaranın oldukça küçük olmasından ötürü fazla önemsemedi ve normal bir yara gibi iyileşmesini beklemeye koyuldu.
Zang, yaklaşık 2 gün sonra yaranın etrafını saran ve giderek diğer parmaklarına yayılan bir morarma fark etti.
Daha sonra yaranın çevresindeki morluğun, sol elindeki başparmağı ve sağ elindeki serçe parmağı dışındakitüm parmaklarına yayılması üzerine doktora giden Çinli kadın, morlukların ve çürümenin oluştuğu 8 el parmağında birden kangren meydana geldiğini öğrendi.
Parmaklarının siyah renge bürünmesinin yanı sıra, Zang'ın ellerinde yoğun kaşıntı, kuruluk, hissizlik oluştuğu belirtildi. Neyse ki hastanede yapılan tedavinin ardından bayan Zhang'ın ellerinde oluşan belirtiler ortadan kaldırılarak iyileşmesi sağlandı.