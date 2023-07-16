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Otomotiv
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Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

2023-07-16 02:53:13
Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Fransa, elektrikli otomobillerin menzil sorununu çözmek için devrim niteliğinde iki teknoloji üzerinde çalışıyor.

#1
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Otomotiv dünyası son dönemde adeta kabuk değiştiriyor. Birçok marka içten yanmalı motora sahip modelleri bir kenara bırakırken, tüm yatırımlarını elektrikli otomobillere yönlendirmiş durumda. Bu noktada elektrikli otomobillerin menzil sorunu büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Fransa ise bu soruna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

#2
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Elektrikli otomobiller yolda giderken şarj olacak Fransa, elektrikli araçların menzil sorununu çözmek için iki ayrı teknolojiyi test etmeye başlıyor. Bu teknolojilerden ilk elektrikli araçların yolda ilerlerken indüksiyon yoluyla şarj edilmesini diğeri ise asfalta yerleştirilen raylar aracılığı ile araçların sarj olmasını hedefliyor.

#3
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Bu teknolojilerin başarılı olması durumunda elektrikli araçların özellikler şehirler arası yollarda karşımıza çıkan düşük menzil sorunu ortadan kalkmış olacak.

#4
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Ayrıca araçların yollarda şarj olması ile birlikte daha düşük kapasiteli batarya kullanımının da önü açılmış olacak. Böylece elektrikli araçlar daha iyi bir güç-ağırlık oranına kavuşabilecek.

#5
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Fransa’nın testlere ilk olarak trafiğe kapalı bir pistte başlaması bekleniyor. Asfaltın altına yerleştirilen bobinler ile elektrikli otomobiller tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi kablosuz olarak şarj olabilecek.

#6
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Diğer yandan asfalta döşenecek raylar sayesinde uyumlu araçlar bu kanal aracılığı ile bataryasını doldurabilecek.

#7
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Testlerin başarılı olması hâlinde Paris yakınlarındaki A10 karayolunun bir şeridi yen teknolojilerin kullanımına açılacak. Uzmanlar, bu teknoloji ile birlikte bataryaların önemli ölçüde küçülmesinin yanı sıra şarj sırasında oluşan zaman kaybının da önüne geçileceği inancında.

#8
Foto - Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Fransa, elektrikli otomobiller konusunda attığı bu adım ile otomotiv endüstrisinde yaşanan bu değişimi önemli oranda hızlandırabilir. Bilindiği gibi birçok elektrikli otomobil kullanıcısı, araçlarının şehirler arası yollarda sunduğu menzillerden ve şarj süreleri konusunda şikayetçi. Elektrikli otomobillerin yolda ilerlerken aynı zamanda pasif bir şekilde şarj olması, bu araçların benimsenmesini önemli oranda hızlandırabilir. Peki siz bu teknolojilerin elektrikli otomobil modelleri ve sahip oldukları menzil sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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