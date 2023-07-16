Elektrikli otomobiller için devrim gibi çözüm

Fransa, elektrikli otomobiller konusunda attığı bu adım ile otomotiv endüstrisinde yaşanan bu değişimi önemli oranda hızlandırabilir. Bilindiği gibi birçok elektrikli otomobil kullanıcısı, araçlarının şehirler arası yollarda sunduğu menzillerden ve şarj süreleri konusunda şikayetçi. Elektrikli otomobillerin yolda ilerlerken aynı zamanda pasif bir şekilde şarj olması, bu araçların benimsenmesini önemli oranda hızlandırabilir. Peki siz bu teknolojilerin elektrikli otomobil modelleri ve sahip oldukları menzil sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.