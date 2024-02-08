2024-02-08 15:46:14 Elektrikli otomobil satışlarında TOGG damgası: Hepsini geride bırakıp zirveye yerleşti!
Ocak ayı otomobil satışları belli oldu. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükselirken elektrikli otomobil tarafında TOGG'un elde ettiği başarı bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'de ocak ayında 3 bin 542 tam elektrikli otomobil satışı yapılırken, Togg, 1625 adetle bu kategoride zirvede yer aldı. Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.