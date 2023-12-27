2023-12-27 10:04:22 Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Elektrikli araç almayı düşünenler dikkat! Elektrikli araç alacaksanız önce bu listeyi kontrol edin! Arabayı aldıktan sonra şarj istasyonu aramakla uğraşmayın. En fazla şarj istasyonu hangi illerde belli oldu. İşte en fazla şarj istasyonuna sahip il... Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj altyapısı hızla gelişiyor. 25 Aralık itibarıyla Türkiye'de 81 ilin tamamında 12 bin 67 şarj soketi bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sağlanan bilgilere göre, 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına toplamda 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) imkanı sunuluyor.