Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Elektrikli araçlar, enerji maliyeti açısından benzin ve mazotlu araçlara göre daha ekonomik bir tercih oluşturuyor. Aynı zamanda uzun vadede enerji dışa bağımlılığını azaltma potansiyeli ve çevre dostu olma özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçların, Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımı ve şarj istasyonlarının sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Ülkemizdeki elektrikli araç kullanımını daha çevreci hale getirmek amacıyla EPDK tarafından yapılan düzenleme ile şarj ağı işletmecileri, kendi şarj ağlarındaki istasyonlardan bir kısmını veya tamamını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış ile birlikte yeşil şarj istasyonlarının sayısında artışa yol açması bekleniyor.