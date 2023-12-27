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Otomotiv
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Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

2023-12-27 10:04:22
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Elektrikli araç almayı düşünenler dikkat! Elektrikli araç alacaksanız önce bu listeyi kontrol edin! Arabayı aldıktan sonra şarj istasyonu aramakla uğraşmayın. En fazla şarj istasyonu hangi illerde belli oldu. İşte en fazla şarj istasyonuna sahip il... Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj altyapısı hızla gelişiyor. 25 Aralık itibarıyla Türkiye'de 81 ilin tamamında 12 bin 67 şarj soketi bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sağlanan bilgilere göre, 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına toplamda 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) imkanı sunuluyor.

#1
Foto - Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Elektrikli araçlar, enerji maliyeti açısından benzin ve mazotlu araçlara göre daha ekonomik bir tercih oluşturuyor. Aynı zamanda uzun vadede enerji dışa bağımlılığını azaltma potansiyeli ve çevre dostu olma özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçların, Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımı ve şarj istasyonlarının sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Ülkemizdeki elektrikli araç kullanımını daha çevreci hale getirmek amacıyla EPDK tarafından yapılan düzenleme ile şarj ağı işletmecileri, kendi şarj ağlarındaki istasyonlardan bir kısmını veya tamamını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış ile birlikte yeşil şarj istasyonlarının sayısında artışa yol açması bekleniyor.

#2
Foto - Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu sayısına sahip şehirler arasında İstanbul öne çıkıyor. İstanbul'da bulunan 1308 istasyon, toplam 3316 soketle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor. İstanbul'u sırasıyla 542 istasyonla toplam 1249 soketiyle Ankara ve 422 istasyonla 833 soketle de Antalya takip ediyor.

#3
Foto - Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

İşte, ülkemizin farklı bölgelerinde en fazla elektrikli araç istasyonlarına ve soket sayılarına ev sahipliği yapan şehirler: 1. İstanbul: ◦ İstasyon Sayısı: 1308 ◦ Toplam Soket Sayısı: 3316 ◦ AC Soket Sayısı: 2564 ◦ DC Soket Sayısı: 752 2. Ankara: ◦ İstasyon Sayısı: 542 ◦ Toplam Soket Sayısı: 1249 ◦ AC Soket Sayısı: 917 ◦ DC Soket Sayısı: 332 3. Antalya: ◦ İstasyon Sayısı: 422 ◦ Toplam Soket Sayısı: 833 ◦ AC Soket Sayısı: 621 ◦ DC Soket Sayısı: 212 4. İzmir: ◦ İstasyon Sayısı: 295 ◦ Toplam Soket Sayısı: 550 ◦ AC Soket Sayısı: 384 ◦ DC Soket Sayısı: 166 5. Bursa: ◦ İstasyon Sayısı: 267 ◦ Toplam Soket Sayısı: 583 ◦ AC Soket Sayısı: 441 ◦ DC Soket Sayısı: 142

#4
Foto - Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

6. Muğla: ◦ İstasyon Sayısı: 239 ◦ Toplam Soket Sayısı: 445 ◦ AC Soket Sayısı: 339 ◦ DC Soket Sayısı: 106 7. Konya: ◦ İstasyon Sayısı: 184 ◦ Toplam Soket Sayısı: 351 ◦ AC Soket Sayısı: 238 ◦ DC Soket Sayısı: 113 8. Kayseri: ◦ İstasyon Sayısı: 135 ◦ Toplam Soket Sayısı: 318 ◦ AC Soket Sayısı: 228 ◦ DC Soket Sayısı: 90 9. Kocaeli: ◦ İstasyon Sayısı: 114 ◦ Toplam Soket Sayısı: 291 ◦ AC Soket Sayısı: 184 ◦ DC Soket Sayısı: 107 10. Balıkesir: ◦ İstasyon Sayısı: 107 ◦ Toplam Soket Sayısı: 224 ◦ AC Soket Sayısı: 138 ◦ DC Soket Sayısı: 86

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