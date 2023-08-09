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Türkiye
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Elazığ'a şehit ateşi düştü!

2023-08-09 19:16:45
Elazığ'a şehit ateşi düştü!

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.

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Foto - Elazığ'a şehit ateşi düştü!

Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

#2
Foto - Elazığ'a şehit ateşi düştü!

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş 27 yaşındaydı. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.

#3
Foto - Elazığ'a şehit ateşi düştü!

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş 27 yaşındaydı. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.

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