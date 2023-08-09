2023-08-09 19:16:45 Elazığ'a şehit ateşi düştü!
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.
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Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.
Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş 27 yaşındaydı. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş 27 yaşındaydı. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.
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